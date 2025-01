PosteMobile deve essere assolutamente impazzita, visto che sta proponendo ai propri clienti delle offerte del tutto folli.

L’operatore telefonico virtuale è famoso per i suoi prezzi estremamente vantaggiosi per tutte le tipologie di clienti, tuttavia con le ultime tariffa, se è assolutamente superato.

PosteMobile: ecco la sua Creami EXTRA WOW 150

Probabilmente l’offerta più folle dell’operatore è la promo Creami EXTRA WOW 150, una tariffa esclusiva online disponibile per tutti i nuovi clienti e che prevede crediti illimitati per chiamate e sms, con 150 giga di internet in 4G+ a soli 6,99 euro al mese.

PosteMobile, le altre offerte dell’operatore

Oltre all’incredibile promo Creami EXTRA WOW 150, l’operatore mette a disposizione altre promozioni, sempre a costi super accessibili, pensate per le diverse esigenze dei clienti.

La prima offerta di cui vorremmo parlare è Creami EXTRA WOW 50, offerta disponibile sempre per i nuovi clienti e che prevede crediti illimitati per chiamate e SMS, e 100 GB di Internet in 4G +, il tutto a soli 5,99 euro al mese.

Altre due offerte estremamente interessanti sono Creami EXTRA WOW 200 e Creami EXTRA WOW 300. La prima è un’offerta esclusiva dell’ufficio postale, e prevede crediti illimitati per chiamate SMS e 200 GB di Internet in 4G +, a soli 10 euro al mese, mentre la seconda è una tariffa esclusiva online, con crediti illimitati per chiamate SMS e 300 GB di Internet in 4G+, a 11,99 euro al mese.

PosteMobile presenta anche 300% Digital, una promo esclusiva online pensata per chi ha bisogno soltanto di navigare su Internet, visto che consiste in 300 GB di Internet in 4G+ a 9,99 euro al mese.

Infine, l’ultima offerta di cui vorremmo parlare, non per ordine di importanza, è Creami EXTRA WOW 50×2, che prevede crediti illimitati per chiamate e SMS e 100 a GB di Internet in 4G + a soli 8 euro al mese.

Che aspetti? Corri a scoprirne di più sulle nuove tariffe di PosteMobile.