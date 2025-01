L’Area C di Milano, attualmente attiva dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30, potrebbe presto essere estesa ai fine settimana. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che il progetto è nei piani dell’amministrazione comunale. Anche se la sua realizzazione non sarà immediata. Intervistato da Rtl 102.5, Sala ha ribadito l’importanza di questo cambiamento. Pur riconoscendo che servirà tempo per affrontare questioni tecniche e burocratiche.

Un piano per ridurre auto e smog: le sfide culturali di Milano

Attualmente, l’ingresso alla cerchia dei Bastioni, dove è attiva la ZTL, prevede un costo di 7,5€ per i veicoli, ridotto a 3€ per i residenti. Con l’estensione ai weekend, il Comune punta così a contrastare il traffico e l’inquinamento. Ovvero problematiche che continuano a penalizzare la qualità della vita cittadina. Nonostante le polemiche, la giunta è determinata ad andare avanti con il progetto. Il quale rappresenta un tassello fondamentale nella strategia per rendere Milano più sostenibile.

Il piano di estensione dell’Area C rientra in una visione più ampia che punta a trasformare la mobilità urbana. Giuseppe Sala ha spiegato che a Milano il numero di auto per abitante resta troppo alto e che è necessario cambiare mentalità. Egli ha dichiarato che la dipendenza dall’auto è una questione culturale. Per fare un esempio all’estero i mezzi pubblici sono preferiti senza alcun problema.

In contemporanea, l’amministrazione sta lavorando per potenziare il trasporto pubblico. Progetti a lungo termine prevedono l’estensione delle linee metropolitane M1, M4 e M5. In modo da migliorare i collegamenti con aree periferiche e città limitrofe. Il sindaco ha però precisato che ci vorranno anni per vedere i risultati di queste iniziative. Ad ogni modo, malgrado le critiche da parte dei cittadini, Sala e la sua giunta restano convinti della necessità di intervenire per il bene della città e dell’ambiente. L’obiettivo è chiaro. Milano deve diventare un modello di mobilità sostenibile, anche a costo di scontrarsi con alcune forme di resistenza.