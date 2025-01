Microsoft ha continuato a evolvere il suo sistema operativo con il rilascio progressivo di Windows 11 24H2, successore della versione 23H2. Una serie di benchmark approfonditi ha messo in luce le differenze prestazionali tra suddette due release. Evidenziando come ognuna possa offrire vantaggi specifici a seconda del contesto d’uso.

Windows 11: dettagli emersi dai benchmark

La versione 23H2 si distingue per una maggiore reattività e un’ottimizzazione generale. Le applicazioni si avviano più rapidamente e la gestione delle risorse sembra più efficiente. Garantendo un’esperienza utente fluida e stabile. Ciò è particolarmente evidente nei software di produttività e nei benchmark come PCMark. Qui i tempi di risposta e di apertura delle applicazioni risultano significativamente migliori rispetto alla 24H2.

Al contrario, Windows 11 24H2 dimostra di avere un netto vantaggio nel settore gaming. Ciò soprattutto grazie all’implementazione delle tecnologie di frame generation. In giochi come Black Myth: Wukong, con questa tecnologia attivata, si è registrato un incremento di oltre il 17% nel framerate. In assenza di tali ottimizzazioni specifiche, le prestazioni tra le due versioni si equivalgono.

Per quanto riguarda i test sintetici, strumenti come 3DMark e CineBench 2024 mostrano risultati altalenanti. Il CPU Profile di 3DMark favorisce la versione 23H2, specialmente con carichi multi-thread. Mentre benchmark come FireStrike Ultra e Time Spy Extreme non evidenziano differenze significative. Inoltre, la 24H2 sembra richiedere una quantità maggiore di memoria RAM sia durante i giochi sia nei test di produttività. Sollevando dubbi sull’efficienza della gestione delle risorse di sistema.

La scelta di aggiornare o meno a Windows 11 24H2 dipende quindi dalle esigenze specifiche degli utenti. Chi cerca stabilità e reattività potrebbe preferire restare con la versione 23H2. Mentre i gamer o chi desidera sperimentare le nuove funzionalità potrebbero trarre beneficio dall’aggiornamento. In ogni caso, attendere ulteriori ottimizzazioni e feedback più ampi potrebbe rivelarsi una strategia saggia. In tal modo sarà possibile ottenere un’esperienza d’uso ottimale.