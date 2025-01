Un pericolo che proprio non vuole lasciare pace agli utenti del web è rappresentato dai costanti tentativi di truffa online, i truffatori sembra infatti che non vadano mai in vacanza e anzi cercano ogni giorno di rilanciare la posta con nuovi tentativi e metodi decisamente ingegnosi Pensati per ingannare le vittime in modo fine e soprattutto irriconoscibile.

D’ora in avanti, un altro pericolo che dovrete aggiungere alla lista è rappresentato dal nuovo mezzo di comunicazione che i truffatori stanno iniziando ad utilizzare per contattare le vittime designate dei loro attacchi, nello specifico stiamo parlando di WhatsApp, il social di messaggistica istantanea è infatti il più utilizzato in tutto il mondo e permette di raggiungere virtualmente chiunque purché si abbia il suo numero di telefono, ciò ovviamente aumenta le possibilità di successo in modo decisamente importante dal momento che consente di colpire una platea di utenti potenzialmente infinita, questo i truffatori lo sanno e dunque hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp come mezzo di diffusione.

Tantissimi utenti, anche qui in Italia ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi dietro i quali purtroppo si cela il classico tentativo di truffa che ha l’obiettivo di estorcere dati sensibili alle vittime, scopriamo qualche dettaglio in più.

Stessa truffa ma nuovo metodo

Molti utenti ci stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi direttamente in chat WhatsApp i quali per l’appunto richiedono semplicemente un po’ di attenzione, in caso di risposta però si paleserebbe la truffa vera e propria, questi messaggi arrivano da numeri sconosciuti con prefissi decisamente poco comuni e paesi di provenienza altrettanto inaspettati, un altro dettaglio che ci permette di capire che siamo davanti a un tentativo di truffa e il fatto che tali numeri non condividono nessun gruppo con noi e dunque non fanno parte della nostra cerchia di conoscenze, in caso doveste riscontrare tutti questi dettagli potete essere certi al 100% che siete davanti ad una truffa e dunque la cosa migliore da fare è non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto.