Il principale produttore mondiale di semiconduttori, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), ha fatto un annuncio importante. Il suo amministratore delegato, CC Wei, non parteciperà alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Donald Trump. Durante una conferenza stampa, Wei ha chiarito che TSMC non effettuerà donazioni per l’evento. Ribadendo così la necessità di mantenere la neutralità dell’azienda in un periodo di grande tensione geopolitica.

Leader del settore tecnologico come Tim Cook ed Elon Musk saranno presenti all’evento. Ma l’assenza di Wei si distingue per il suo significato strategico. Gli Stati Uniti hanno da poco intensificato le restrizioni sull’esportazione di chip avanzati verso la Cina. Il tutto con l’obiettivo di limitare l’accesso di Pechino a tecnologie fondamentali per l’IA. TSMC si trova così a bilanciare le crescenti pressioni da parte di Washington con la necessità di preservare le relazioni commerciali in Asia, il suo mercato principale.

TSMC: espansione americana e sfide in corso

Malgrado le difficoltà geopolitiche, TSMC sta investendo molto negli Stati Uniti. In Arizona, la società prevede la costruzione di tre stabilimenti per la produzione di semiconduttori. Un progetto dal valore iniziale di 12 miliardi di dollari. Ma che gode del supporto di un sussidio governativo di 6,6miliardi. Questo investimento mira a rafforzare l’autosufficienza americana nella produzione di chip. In più potrebbe creare fino a 26.000 nuovi posti di lavoro tra costruzione e produzione.

L’espansione negli Stati Uniti, però, non è priva di ostacoli. TSMC sta infatti affrontando qualche difficoltà nel reclutamento di personale qualificato. Oltre a dover risolvere una causa per discriminazione razziale. Ma non è tutto. In quanto le pressioni politiche relative ai legami con Huawei potrebbero portare a nuove sanzioni o restrizioni.

Nonostante ciò, l’azienda ha avviato una campagna per attrarre talenti da Taiwan e si prepara a organizzare un incontro del consiglio di amministrazione proprio in Arizona a febbraio. A testimonianza dell’importanza strategica di tale espansione.

L’ottimismo di TSMC per il futuro è alimentato dalla crescente domanda di semiconduttori legati all’intelligenza artificiale. Ma il percorso resta complesso. La società naviga quindi tra opportunità di crescita e sfide senza precedenti, cercando di consolidare il proprio ruolo di leader nel mondo.