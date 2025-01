TIM: aumentano i prezzi da marzo 2025 per queste offerte

Era stato annunciato già a fine 2024 e ora è opportuno ricordarlo: da marzo 2025, TIM Aumenterà il prezzo di alcune delle sue offerte in seguito ad una serie di rimodulazioni. Ad essere interessate saranno delle promo di linea fissa, i pacchetti TIMVISION Light e diverse combinazioni che includono Disney+ e Netflix. L’azienda ha comunicato che gli aumenti sono necessari per sostenere investimenti nelle reti di nuova generazione e adeguarsi alle condizioni di mercato. I clienti interessati sono stati informati tramite un avviso inserito nella fattura di gennaio 2025 o tramite SMS.

Dettagli sugli aumenti previsti da TIM

Gli incrementi variano in base al tipo di offerta. Le offerte coinvolte includono, ad esempio,

TIMVISION con Netflix, TIMVISION Gold, Mondo Disney+, TIMVISION Calcio e Sport con Netflix e Disney+, e molte altre varianti. Questo è il dettaglio:

Linea fissa : aumento tra 2€ e 2,90€ al mese (IVA inclusa);

: aumento tra (IVA inclusa); TIMVISION Light : aumento di 1€ al mese ;

: aumento di ; Offerte con Disney+ e Netflix: aumento tra 1€ e 3€ al mese, a seconda della configurazione.

Esoneri e dettagli sui costi

Per gli abbonati TIMVISION Light, l’aumento di 1€ sarà applicato solo a chi non ha attiva un’offerta TV a pagamento con TIM. Le promozioni già attive, invece, non subiranno variazioni.

I clienti possono verificare i dettagli della propria offerta tramite:

La sezione Dettaglio dei costi della fattura TIM;

della fattura TIM; L’area riservata MyTIM ;

; Il Servizio Clienti 187.

Diritto di recesso senza penali

Come previsto dalla normativa, i clienti possono esercitare il diritto di recesso senza penali fino al 31 marzo 2025, o al 22 marzo 2025 per le offerte con aumenti dal 23 febbraio 2025. Il recesso può essere comunicato tramite:

Area MyTIM ;

; Servizio Clienti 187 ;

; Posta tradizionale : TIM – Servizio Clienti, Casella Postale 111, 00054 Fiumicino (Roma);

: TIM – Servizio Clienti, Casella Postale 111, 00054 Fiumicino (Roma); PEC: disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it (linea fissa) o disattivazioni_timvision_clientiprivati@pec.telecomitalia.it (TIMVISION).

Nella comunicazione è necessario allegare un documento d’identità e specificare che il recesso è legato alla modifica delle condizioni contrattuali.

Restituzione del decoder e gestione delle rate

I clienti che utilizzano il decoder TIMVISION Box in comodato d’uso gratuito dovranno restituirlo entro 30 giorni dal recesso, seguendo le istruzioni ricevute via email. I costi di restituzione sono a carico del cliente. In caso di mancata restituzione, saranno addebitati importi variabili in base all’utilizzo del dispositivo, da 69€ per il primo annoa 10€ dopo il quarto anno.

Per chi ha acquistato dispositivi con pagamento rateale, TIM offre la possibilità di: