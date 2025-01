Uno sconto imperdibile vi attende su Amazon nel momento in cui foste interessati all’acquisto di una telecamera da esterno, in particolar modo caratterizzata da una specifica tecnica assolutamente degna di nota: lo slot in cui inserire la SIM, per permetterle di collegarsi in autonomia alla rete internet.

Il modello attualmente in offerta è realizzato da ieGeek, azienda che nel corso degli anni ha acquisito sempre più fama e conoscenza all’interno del panorama mondiale, si tratta di una telecamera di sicurezza, che permette il collegamento alla rete internet in due modi: come anticipato tramite l’utilizzo di una SIM dedicata, oppure con la rete WiFi di casa. Ciò che è importante sapere è il suo possibile utilizzo senza l’ausilio di una presa di corrente o dell’alimentazione elettrica, questo perché integra una batteria, la quale presenta una autonomia sufficientemente lunga, anche se questa dipende direttamente dal modo di utilizzo, o meglio da quante volte venga risvegliata dallo standby.

Telecamera WiFi da esterno: lo sconto è pazzesco su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di una telecamera WiFi da esterno comunque di ottima qualità, è possibile grazie all’ultima promozione di Amazon, per mezzo della quale l’utente si ritrova a poter investire un quantitativo sufficientemente ridotto: soli 69 euro, contro i 99 euro previsti di listino (-30%). Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui.

All’interno della confezione, oltre a tutto il necessario per il corretto funzionamento, è possibile trovare anche un pannello solare, in questo modo vi dovrete anche dimenticare di ricaricare la telecamera, poiché a quello ci penserà direttamente il sole. E’ un prodotto con certificazione IP65, in questo modo è protetto dagli agenti atmosferici, e può essere anche posto direttamente sotto l’acqua corrente, senza alcun problema.