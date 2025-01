Samsung Galaxy Watch7 resta a tutti gli effetti il top di gamma dell’azienda sudcoreana, per quanto riguarda il segmento degli smartwatch, per questo motivo apprezziamo lo sforzo di Amazon di abbassarne la spesa, raggiungendo un limite praticamente mai visto prima, poiché basteranno 249 euro per il suo acquisto.

La versione che potete acquistare a prezzo scontato corrisponde a quella con display da 40 millimetri di diametro, perfetta più che altro per coloro che dispongono di un polso non particolarmente grande, o che comunque sono interessati ad un prodotto che si possa “nascondere” facilmente una volta indossato, senza spiccare particolarmente. Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sebbene sia consigliato l’utilizzo con Android, ed ancora meglio con altri device dell’ecosistema di Samsung stessa.

Samsung Galaxy Watch7: l’offerta più interessante su Amazon

Il prodotto di cui vi parliamo è a tutti gli effetti un top di gamma, per questo motivo il suo listino è di 319 euro, cifra che risulta essere particolarmente elevata e spesso irraggiungibile per alcuni utenti. Fortunatamente, come sempre del resto, Amazon ha pensato a tutto e tutti, con una nuova promozione che abbassa ulteriormente la spesa, fino a raggiungere il valore attuale di soli 249 euro, con consegna gratuita a domicilio, e possibilità di riceverlo in tempi ridottissimi. Premete qui per l’acquisto.

Il collegamento allo smartphone avviene tramite connessione bluetooth di ultima generazione, si va a creare un filo stabile e duraturo nel tempo, anche fino a distanze relativamente elevate. E’ bene sapere che il cinturino è facilmente intercambiabile, così da poter installare eventualmente ciò che più desiderate, e che le funzioni che gli utenti possono raggiungere restano sostanzialmente sempre le solite, tra cui spiccano il monitoraggio del sonno, il controllo con il doppio avvicinamento delle dita, oltre ad una batteria dall’autonomia migliorata.