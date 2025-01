Google: Gemini nei piani Workspace Business ed Enterprise, ma aumentano i prezzi

Google ha annunciato importanti cambiamenti per i suoi piani Workspace Business ed Enterprise, rendendo Gemini, il suo avanzato assistente AI, una parte integrante delle offerte. Questa decisione elimina il costoso add-on, precedentemente necessario per accedere a Gemini, sostituendolo con un prezzo fisso più basso, incluso direttamente nei piani.

Un nuovo modello di prezzo per Gemini

In passato, per accedere all’esperienza completa di Gemini, gli utenti dovevano pagare un supplemento di 20 dollari o più per utente al mese. Ora, Gemini è incluso di default nei piani Workspace Business ed Enterprise, ma con un leggero aumento dei costi base.

Ecco alcuni esempi:

Il piano Workspace Business Standard , precedentemente a 12 dollari per utente/mese , passa a 14 dollari , includendo ora Gemini. In precedenza, un utente avrebbe dovuto pagare 32 dollari al mese per ottenere sia il piano che l’add-on di Gemini.

, precedentemente a , passa a , includendo ora Gemini. In precedenza, un utente avrebbe dovuto pagare per ottenere sia il piano che l’add-on di Gemini. I clienti di piccole imprese non subiranno variazioni di prezzo, ma avranno comunque accesso alle funzionalità di Gemini.

Tutti i nuovi clienti possono già notare l’effetto di questi cambiamenti sottoscrivendo un nuovo piano. Coloro che invece ne avevano già uno, vedranno le novità applicarsi dal prossimo 17 marzo o alla prossima data di rinnovo del piano annuale.

Funzionalità di Gemini integrate

Con questa integrazione, gli utenti dei piani Workspace Business (Standard e Plus) ed Enterprise avranno accesso a Gemini Advanced 1.5 Pro, che offre potenti strumenti AI su:

Gmail , per generare risposte personalizzate;

, per generare risposte personalizzate; Drive, Docs, Sheets, Slides , per migliorare la produttività e l’organizzazione;

, per migliorare la produttività e l’organizzazione; Meet, Chat e Vids , per collaborazioni più dinamiche;

, per collaborazioni più dinamiche; NotebookLM Plus, per creare Gems personalizzate e gestire documenti in modo più intelligente.

Nessun impatto su altri piani

I cambiamenti riguardano solo i piani Workspace Business ed Enterprise. Gli utenti dei piani Individual, Education, Nonprofit e degli account consumer non saranno soggetti a modifiche, né di prezzo né di funzionalità.

Chi aveva acquistato l’add-on di Gemini per Workspace continuerà a utilizzarlo senza ulteriori costi aggiuntivi dopo il 31 gennaio 2025. Si conferma dunque l’intento di Google di migliorare l’intera piattaforma basandosi su Gemini, sempre più al centro di ogni progetto.