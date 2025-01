Città con più traffico nel 2024: la classifica mondiale e italiana

Le grandi città sono certamente meta di tanti turisti ma allo stesso tempo, soprattutto per chi ci abita, spesso diventano invivibili per una causa: il traffico. Secondo quanto riportato da TomTom nell’ultimo report Traffic Index, è chiaro il tempo che si perde nel traffico nelle città più trafficate al mondo. È stata stilata dunque una classifica, tenendo conto di alcune metriche standard che si basano sui livelli delle varie congestioni di veicoli e anche sulla velocità media che si impiega nel percorrere i tratti stradali.

Lo studio portato a termine da TomTom sul traffico, ha tenuto conto di oltre 450 miliardi di chilometri percorsi tracciando varie variazioni.

La classifica globale del traffico

Tenendo conto dei dati relativi allo scorso anno, ci sono stati diversi miglioramenti importanti in più città del mondo. Prendendo in esame invece quali sono i posti più trafficati, al primo posto non può che risultare Barranquilla in Colombia, dove la velocità media è di circa 16,6 km/h. Per percorrere 10 km in media occorrono 36 minuti.

In termini di congestione del traffico, il primo posto spetta a Città del Messico, dove i tempi di percorrenza sono risultati più lunghi del 52% rispetto alle condizioni di traffico ideali. Gli automobilisti a Lima e Dublino hanno perso in media 150 ore all’anno negli ingorghi, pari a quasi una settimana di tempo. In Europa, il primato passa a Londra, al quinto posto nel mondo con una velocità media di 18 km/h.

La situazione in Italia tra le città più trafficate

Come potrebbero non lamentarsi del traffico gli italiani? Questo è uno dei problemi più grandi soprattutto all’interno dei grandi centri cittadini con Roma che conquista ancora una volta lo scettro. Qui il tempo medio di percorrenza è di 29 minuti e 59 secondi per 10 km. Questi dati portano la capitale a collocarsi al 35° posto nella classifica globale. Seguono Torino, Firenze, Milano e Catania. Ecco la TOP 10 italiana: