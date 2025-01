Apple, nuovo CarPlay: widget personalizzabili e un'interfaccia tutta nuova

I software per le auto sono il futuro, o meglio il presente. Gli utenti ormai ne fanno largo utilizzo e affidano al sistema interno di infotainment il loro smartphone, proprio per evitare distrazioni. Se Android Auto sta facendo grossi passi in avanti, Apple CarPlay non è sicuramente da meno anche alla luce di quello che è venuto fuori in queste ore.

Secondo le ultime discrezione infatti sta per arrivare a una nuova generazione del software di Cupertino dedicato alle auto. Ciò che sarebbe dovuto arrivare nel 2024, arriverà a breve, offrendo alle persone la possibilità di aggiungere dei widget molto simili a quelli presenti su iOS e iPadOS.

Widget personalizzabili: cosa cambia in Apple CarPlay

Le immagini trapelate di recente, depositate in un database europeo, mostrano un’interfaccia di CarPlay che ricorda molto quella di iPhone e iPad. I nuovi widget consentiranno ai conducenti di accedere facilmente a informazioni utili mentre sono alla guida.

Tra i widget disponibili figurano:

Orologio digitale ;

; Previsioni meteo aggiornate ;

; Eventi del calendario imminenti ;

; Controlli multimediali, con un layout che combina una mappa di navigazione a sinistra e un player musicale a destra.

L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e ridurre le distrazioni, rendendo le informazioni facilmente visibili sul cruscotto.

Design su misura per le case automobilistiche

Una delle novità più interessanti di CarPlay 2 riguarda la personalizzazione del design, pensata per adattarsi all’estetica di ogni casa automobilistica. I produttori di auto potranno modificare:

Grafica e colori del cruscotto ;

; Layout della strumentazione di bordo ;

; Loghi e icone personalizzate per ogni brand.

Questa scelta mira a integrare CarPlay in modo più armonioso con i sistemi di infotainment delle diverse case automobilistiche, senza snaturarne lo stile.

Quando arriverà il nuovo CarPlay

L’annuncio della nuova versione di Apple CarPlay arrivò in realtà quasi tre anni fa. Ci sono state diverse vicissitudini per cui l’aggiornamento non è arrivato, ma ora pare che il progetto sia pronto, per buona pace degli utenti. Probabilmente vedrà la luce nei prossimi mesi.