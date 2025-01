Torniamo nell’ambito informatico e lo facciamo nel settore dei software più conosciuti al mondo. Windows 11 anche se non tanto apprezzato è l’ultima versione del suddetto sistema operativo.

Sono diversi i consigli e le informazioni dettagliate che ci sono state fornite per poter svolgere questo tipo di aggiornamenti.

Windows 11, dei consigli?

Anche se la popolarità dell’ultima versione di questo sistema operativo verso la fine dell’anno scorso continuava a salire, rimane sempre in vetta la versione precedente di quest’ultimo. Ed è proprio per questo che Microsoft spinge verso l’utilizzo di Windows 11, invogliando i vari utenti attraverso varie strategie. Ad esempio evidenziando le numerose funzionalità per il gaming, non utilizzabili se si usa una versione precedente. La stessa società ultimamente ha voluto aggiornare una pagina di supporto sul sito web ufficiale. Tramite la quale gli utenti possono utilizzare informazioni molto più chiare e dettagliate per poter aggiornare i PC.

La nuova pagina di supporto aggiornata dall’azienda stessa va a fornirci alcune indicazioni che possono ritornare utili. Indirizzate soprattutto a tutte quelle persone che valutano l’idea di passare dalla versione precedente a Windows 11. Microsoft nella pagina si è limitata a varie e piccole modifiche per poter rendere il tutto molto chiaro.

Nel caso che il computer in utilizzo non supporta i requisiti che sono imposti dall’azienda per proseguire all’istallazione di Windows 11, il suggerimento che si da è quello di comprare un nuovo dispositivo. Alcuni utenti tuttavia, sanno che esistono modi per evitare le imposizioni da parte della società e poter istallare sul proprio PC Windows 11.

Anche se queste procedure possono sembrare molto difficili per gli utenti più comuni, anche come ad esempio il passaggio da un sistema operativo ad un altro. La nuova pagina di supporto potrebbe essere lo strumento perfetto per tutte le persone che non sanno cosa fare e si chiedono soprattutto se il loro PC possa essere aggiornato a Windows 11.