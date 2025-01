WhatsApp è l’app di messaggistica più popolare al mondo. E ora si prepara a sorprendere il suo pubblico con aggiornamenti importanti. A partire dal 14 gennaio 2025 verranno infatti introdotte nuove funzionalità che miglioreranno l’esperienza grafica e operativa della piattaforma. L’annuncio è stato fatto tramite il blog ufficiale dell’azienda e riguarda tutte le versioni dell’app. Ovvero Android, iOS e MacOS. Questi aggiornamenti mirano a rendere le interazioni più intuitive e personalizzabili. Con particolare attenzione alle foto, ai video e agli sticker.

WhatsApp: sticker e miglioramenti nella condivisione

Uno dei cambiamenti più interessanti avvenuti su WhatsApp riguarda le opzioni creative per le immagini e i video condivisi in chat. Gli utenti avranno a disposizione 30 nuovi sfondi, filtri ed effetti. In modo da rendere i contenuti visivi più accattivanti e personalizzati. Questa funzione si ispira ai social network, su cui le persone possono trasformare i propri scatti in veri e propri contenuti artistici. In contemporanea anche gli sticker personalizzati rappresentano una delle novità più attese. Infatti, con un semplice clic su “Crea sticker”, si potrà trasformare un selfie in un adesivo da condividere. Questa funzionalità, per ora disponibile solo su Android, sarà presto estesa anche ai dispositivi iOS.

Gli sticker personalizzati non sono l’unico elemento pensato per rendere le conversazioni più vivaci. La piattaforma sta migliorando anche la gestione della condivisione. Sarà possibile infatti inviare interi pacchetti di adesivi direttamente all’interno delle chat. Semplificando il processo. In più, le reazioni ai messaggi diventano più immediate. Con un doppio tocco sarà possibile reagire rapidamente. Mentre uno swipe permetterà di accedere alle reazioni utilizzate più di frequente.

Tutti questi upgrade saranno disponibili nelle prossime settimane. WhatsApp dimostra così ancora una volta di voler restare al passo con le esigenze dei propri utilizzatori. Integrando funzioni innovative che combinano utilità e divertimento. La piattaforma si trasforma così in un luogo non solo di comunicazione, ma anche di creatività e personalizzazione.