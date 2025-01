La nuova Vespa 946 Snake si presenta come un gioiello su due ruote esclusivo ed in edizione limitata. Solo 888 esemplari numerati la rendono un oggetto unico, di culto, creato per gli appassionati. Ispirata ai paesaggi glaciali, la sua livrea azzurro iridescente evoca l’atmosfera candida dell’inverno. Sfumature delicate e dettagli curati trasformano questo scooter in una vera opera d’arte.

Ogni elemento di questo modello Vespa racconta una storia. Il serpente, simbolo del 2025 secondo il calendario lunare cinese, domina con eleganza il design. Dettagli cromati arricchiscono il tappo del serbatoio e il parafango, creando un contrasto raffinato con la livrea. Le manopole e la sella richiamano la texture della pelle di serpente, aggiungendo un tocco di lusso unico. L’idea alla base di questa Vespa reinterpreta il classico con un’estetica moderna e audace. Non è solo uno scooter, ma un oggetto che unisce arte, design e tradizione.

Design elegante per una Vespa lussuosa

Per chi cerca l’equilibrio tra funzionalità e bellezza, la Vespa 946 Snake offre accessori coordinati. Il casco, con finiture che richiamano il suo azzurro iridescente, esalta l’esperienza di guida. Il dettaglio del serpente tridimensionale lo rende un pezzo esclusivo. La Vespa 946 Snake non è solo un mezzo di trasporto. Fa parte della Lunar Collection, una gamma dedicata ai segni del calendario lunare. Dopo il successo dell’Anno del Drago, questa nuova edizione si inserisce in una tradizione di successo.

L’offerta si amplia con una Capsule Collection di abbigliamento con il brand Vespa. Due capi unici celebrano lo stile Vespa. Un puffer coat total white, lungo e avvolgente, è perfetto per affrontare l’inverno. Il bomber jacket, ispirato ai riflessi del ghiaccio, combina comfort e stile. La Vespa 946 Snake debutta in boutique esclusive. A partire da Roma, presso Rinascente Tritone, nuove aperture seguiranno in città iconiche come Parigi, Milano e Pechino. Questi spazi non saranno solo negozi, ma veri templi del lifestyle Vespa. Il modello è l’incontro perfetto tra tradizione e innovazione, tra funzionalità, design e classicità. Una celebrazione dell’inverno, della bellezza e del movimento.