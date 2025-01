A quanto pare il produttore tech Samsung sta progettando l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A26 5G, il quale dovrebbe arrivare in veste ufficiale inizialmente per il mercato indiano. A quanto pare, il suo debutto non è poi così lontano. Nel corso delle ultime ore, infatti, lo smartphone ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente BIS. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy A26 5G, nuovo device riceve l’importante certificazione BIS

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Samsung ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente BIS (Bureau of Indian Standards). Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A26 5G.

L’arrivo di questa importante certificazione non fa che indicarci che il suo debutto ufficiale per il mercato indiano è davvero vicino. Successivamente, l’azienda dovrebbe svelare questo device anche per altri mercati. Sulla certificazione, lo smartphone in questione è stato registrato con il numero di modello SM-A266B/DS. Questo significa che sarà presente il supporto al dual sim, almeno per quanto riguarda il modello destinato per il mercato indiano.

Dal punto di vista tecnico, la certificazione BIS non ha rivelato ulteriori dettagli. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane sono emerse numerose indiscrezioni e notizie di rilievo. Secondo quanto è emerso, il prossimo Samsung Galaxy A26 5G sarà dotato sul fronte di un ampio display con una diagonale compresa tra 6.64 e 6.7 pollici. La risoluzione dovrebbe essere pari al FullHD+ e non dovrebbe mancare nemmeno la presenza di una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, ci si aspetta la presenza di uno dei processori di casa Samsung. La scelta potrebbe ricadere tra due processori, ovvero i soc Exynos 2400e ed Exynos 1280. Staremo a vedere quale processore sceglierà di utilizzare Samsung.