Il settore dei processori nel 2024 continua a mostrare un forte dinamismo. In tale scenario AMD si conferma protagonista. Ciò soprattutto grazie al successo del Ryzen 7 9800X3D. Tale processore ha conquistato rapidamente i consumatori europei, in particolare in Germania. Qui la domanda rimane elevata mesi dopo il lancio. Il processore è ampiamente disponibile in Germania. Il prezzo di vendita supera il listino ufficiale. MindFactory, uno dei principali rivenditori tedeschi di componenti hardware, lo propone a 589 euro. Ovvero circa 60 euro in più rispetto al prezzo consigliato. Suddetto leggero sovrapprezzo ha contribuito a mantenere adeguate scorte nei magazzini, evitando carenze che avevano caratterizzato i mesi precedenti.

AMD: il grande successo del chip Ryzen 7 9800X3D

Il chip, noto per le sue eccezionali prestazioni nel gaming, ha consolidato la leadership di AMD nel settore delle CPU di fascia alta. Le vendite del processore testimoniano il grande interesse degli utenti. MindFactory ha venduto quasi 8.700 unità. In un solo giorno. Nei dieci giorni successivi, il numero di unità vendute è quasi raddoppiato. Raggiungendo le 14.160. Anche nel mercato americano la situazione si sta normalizzando. Con Amazon e Newegg che offrono il Ryzen 7 9800X3D a un prezzo leggermente superiore rispetto al listino ufficiale. Con un aumento pari a 10 dollari.

Il successo commerciale di tale modello è dovuto principalmente alle sue prestazioni superiori. Con un incremento del 15%. A contribuire alla forte domanda vi è stato anche il lancio poco convincente dei processori Intel Arrow Lake. Situazione che ha spinto molti consumatori a preferire le soluzioni AMD.

Il panorama competitivo tra AMD e Intel sembra quindi destinato a rimanere acceso. Il costante arrivo di nuovi dispositivi ravviva tale scenario. AMD, però, continua a guadagnare terreno. Ciò grazie a prodotti innovativi e altamente performanti. Il Ryzen 7 9800X3D rappresenta un chiaro esempio di come le esigenze del mercato e le scelte strategiche delle aziende possano influenzare il successo commerciale di un prodotto.