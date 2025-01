Noleggio a lungo termine: crescita in Italia nel 2024

Nel 2024, il noleggio a lungo termine ha registrato una crescita del 33,6%, con 949.162 contratti stipulati. Questo dato conferma una tendenza sempre più marcata tra italiani e aziende. Ma quali sono i motivi di questa scelta? I numeri parlano chiaro: i Privati rappresentano il 13,9% del totale, con un balzo del 48% rispetto al 2023. Le Società, invece, dominano con l’86,1%, evidenziando un aumento del 31,5%. Tra queste, le Aziende non-automotive guidano il mercato con il 72,4% dei contratti. La durata media dei contratti è di 23 mesi, con differenze interessanti tra i canali. Per i Privati, la media è di 23 mesi, mentre per le Aziende non-automotive si arriva a 25 mesi. Questa flessibilità sembra adattarsi perfettamente alle esigenze di chi cerca una soluzione economica e senza pensieri per disporre di un’auto.

Alimentazioni e preferenze per il noleggio: il nuovo trend

Quali vetture scelgono gli italiani? I SUV dominano con il 55,9% dei contratti, seguiti da Berline (30,4%) e Station Wagon (11,2%). Anche la tipologia di alimentazione offre spunti interessanti. Tra le Aziende non-automotive, il diesel è ancora leader con il 44,9%. Nel Noleggio a Breve Termine, il benzina è preferito con il 47,8%. Le ibride, però, crescono rapidamente: sono al 35,8% nel Noleggio a Lungo Termine e al 30% tra i Privati.

Le auto elettriche stanno conquistando terreno, ma rimangono una scelta di nicchia. Dealer e Costruttori registrano il 16,5%, mentre i Privati si attestano al 4,9%. Le ibride Plug-in, invece, vedono i Privati al comando con l’8,7%. Questi numeri raccontano un mercato in evoluzione, dove sostenibilità e innovazione iniziano a farsi strada. La regione protagonista del noleggio a lungo termine è la Lombardia, che rappresenta quasi un terzo del totale nazionale. Lazio, Emilia-Romagna e Piemonte seguono di poco lontane. Sorprendono Calabria e Molise, con la maggiore percentuale di contratti stipulati da Privati. Il noleggio a lungo termine sembra essere la risposta a esigenze moderne: comodità, flessibilità e soprattutto risparmio. Un settore in continua evoluzione che sta ridefinendo il modo di vivere la mobilità.