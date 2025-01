Nintendo si prepara a svelare la tanto attesa Switch 2, secondo indiscrezioni che suggeriscono un annuncio ufficiale previsto per le prossime settimane. La nuova console promette di portare significativi miglioramenti hardware e un’ampia compatibilità con titoli già disponibili, rendendola un’evoluzione del popolarissimo modello originale.

Annuncio e data di lancio

Fonti vicine a Nintendo indicano che l’azienda giapponese potrebbe presentare la Switch 2 entro il primo trimestre del 2025, con il lancio sul mercato previsto per la metà dell’anno. La strategia sembra essere quella di mantenere alta l’attenzione dei fan durante l’inizio del nuovo anno fiscale. La compagnia nipponica punta a un lancio globale coordinato, con disponibilità simultanea in mercati chiave come Giappone, Stati Uniti ed Europa, inclusa l’Italia.

Le indiscrezioni suggeriscono che la Switch 2 sarà equipaggiata con un chip NVIDIA personalizzato, basato sull’architettura Ada Lovelace, capace di offrire un miglioramento significativo nelle prestazioni grafiche e nella fluidità del gameplay. Tra le caratteristiche principali attese:

Supporto per il ray tracing e risoluzione 4K in modalità docked.

Display OLED migliorato per una resa visiva superiore in modalità portatile.

Incrementi nell’efficienza energetica, garantendo una maggiore autonomia in modalità portatile.

Nintendo sembra intenzionata a garantire la retrocompatibilità con i titoli della prima generazione di Switch, assicurando una transizione fluida per i giocatori. Inoltre, è previsto il lancio di nuovi titoli esclusivi che sfrutteranno le capacità avanzate della Switch 2, tra cui:

Un possibile nuovo capitolo della serie The Legend of Zelda.

Espansioni per il popolare Mario Kart 8 Deluxe.

Nuovi titoli Pokémon ottimizzati per il ray tracing.

Questa combinazione di retrocompatibilità e nuove esclusive potrebbe consolidare ulteriormente la posizione di Nintendo nel mercato delle console.

Con la Switch 2, Nintendo dovrà affrontare la sfida di mantenere i prezzi competitivi in un mercato sempre più orientato verso console ad alte prestazioni. Il prezzo di lancio stimato si aggira intorno ai 399 euro, una scelta che potrebbe renderla appetibile a un pubblico vasto, pur mantenendo il posizionamento premium.