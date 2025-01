Honor si prepara a conquistare il mercato italiano con il suo nuovo gioiello tecnologico. Si tratta dell’Honor Magic 7 Pro. Suddetto smartphone di fascia alta si distingue per caratteristiche tecniche all’avanguardia. Accompagnate da un design elegante. Il dispositivo ha già sollevato un grande interesse per le sue caratteristiche premium. Una delle caratteristiche più interessanti riguarda la memoria. In Italia, Honor Magic 7 Pro sarà disponibile in un’unica variante. Dotata di ben 12 GB di RAM e 512GB di storage.

Honor Magic 7 Pro: caratteristiche del nuovo smartphone

La batteria rappresenta un altro punto di forza. Quest’ultima presenta capacità di 5.270mAh. Sarà supportata da una ricarica ultra–rapida da 100W cablata e 80W wireless. Grazie al chip di efficienza energetica Honor E2, l’ottimizzazione dei consumi è ulteriormente migliorata.

Il display LTPO OLED è da 6,8 pollici. E risoluzione FHD+. Con tali caratteristiche lo schermo offre colori vividi e dettagli nitidi. Con luminosità che arriva a 5.000nit. Il dispositivo offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Ideale per contenuti multimediali e sessioni di gaming. La certificazione TÜV Rheinland Global Eye Protection 4.0 assicura anche un comfort visivo superiore.

Il dispositivo presenta un Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo è in grado di gestire senza sforzo qualsiasi applicazione o gioco di ultima generazione. La connettività è al top grazie al supporto 5G, WiFi 7, Bluetooth 4, NFC e comunicazione satellitare. Il comparto fotografico è impressionante. Il nuovo Honor presenterà una tripla fotocamera. Composta da un sensore principale Eagle Eye da 50MP con apertura variabile. Un teleobiettivo periscopico da 200MP. Dotato di zoom ottico 3x. Ed, infine, un ultra–grandangolare da 50MP con funzione macro. La fotocamera anteriore è da 50MP.

Completano il pacchetto per lo smartphone Honor la resistenza ad acqua e polvere certificata IP68/IP69, il sensore di impronte a ultrasuoni 3D e lo sblocco facciale 3D. Fattori che garantiscono una sicurezza avanzata. L’integrazione dell’intelligenza artificiale YOYO offre funzionalità smart. Come il ritocco fotografico, la traduzione in tempo reale e la gestione intelligente delle note.