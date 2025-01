Il noto colosso dell’informatica sta portando avanti in modo sempre più convinto e concreto l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei propri sistemi, nello specifico Gemini sta approdando su tutte le piattaforme di Google e nello specifico oggi vi parliamo dello spazio di lavoro definito anche come Workspace.

Arriva l’IA

L’azienda ha annunciato che verranno eliminate le componenti aggiuntive, però allo stesso tempo verrà integrato in modo basilare la potenza dell’intelligenza artificiale all’interno delle piattaforme di lavoro, in tal modo sarà possibile sfruttare tutte le funzionalità che quest’ultima include per poter migliorare l’esperienza d’uso di questi servizi, nello specifico parliamo di funzionalità come la comprensione del testo, il riassunto dei contenuti e la generazione di testo, tali opzioni saranno disponibili come funzionalità standard in tutte le versioni Business ed Enterprise di Workspace.

La brutta notizia è che però Google ha annunciato che l’integrazione di questa possibilità comporterà un adeguamento dei prezzi degli abbonamenti alle suite di lavoro, nonostante tutto però a detta dell’azienda questi ultimi resteranno competitivi per il mercato dell’intelligenza artificiale, le nuove funzionalità arriveranno per Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet e Chat.

L’idea alla base di Google è quella di aumentare la possibilità di accesso agli strumenti di intelligenza artificiale a tutto il pubblico mondiale, parliamo del processo di democraticizzazione Di questa tipologia di strumenti che, secondo le maggiori aziende è necessario per renderli fruibili a chiunque, ovviamente sarà possibile sfruttare tutta la potenza del motore neurale di Gemini nella sua versione 1.5 Pro, probabilmente le versioni successive verranno poi integrate nel tempo.

Se dunque siete degli abbonati allo spazio di lavoro, Google, preparate a questo piccolo cambiamento che però comporterà delle interessanti novità e purtroppo anche un aumento dei prezzi, un piccolo obolo per poter accedere a un insieme di elementi sicuramente molto vantaggioso dal punto di vista dell’esperienza d’uso degli utenti.