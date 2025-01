C’è una novità che sta entusiasmando i fan del retrogaming: si chiama Gamebaby ed è una custodia per iPhone che trasforma lo smartphone in una console portatile ispirata al classico Game Boy. Questa cover, sviluppata da BitmoLab, promette di offrire un’esperienza di gioco retrò autentica, grazie alla presenza di pulsanti fisici che replicano quelli del celebre dispositivo Nintendo.

La Gamebaby per gli appassionati di giochi retrò

La Gamebaby è stata progettata per chi vuole rivivere l’emozione di titoli iconici come Pokémon Giallo o Zelda: Link’s Awakening, ma su un dispositivo moderno. Il design è semplice ma geniale: la custodia si compone di un pannello frontale rimovibile, con pulsanti fisici, e una parte posteriore che protegge il telefono. I pulsanti includono il classico D-pad, i tasti A e B, Start e Select, oltre ai pulsanti dorsali, pensati per i giochi più complessi. E nonostante la sua funzione avanzata, la Gamebaby rimane sottile, leggera e facile da portare in giro.

Il bello di questa custodia è che non ha bisogno di connessioni Bluetooth o WiFi, né di cavi ingombranti. All’interno della cover c’è un materiale speciale che interagisce con il touchscreen dell’iPhone, rendendo l’installazione e l’utilizzo estremamente semplici. È il perfetto connubio tra funzionalità ed eleganza.

Ma come funziona il tutto? La magia avviene grazie a Delta, un emulatore compatibile con la Gamebaby. Una volta configurato con una skin personalizzata, Delta permette di mappare i pulsanti fisici ai controlli del gioco. Questo significa che i tuoi giochi preferiti del Game Boy prenderanno nuova vita, ma con l’autenticità dei controlli originali.

Se l’idea ti incuriosisce, sappi che la Gamebaby è disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale di BitmoLab. Il prezzo di lancio è di 24,99 dollari, ma salirà a 39,99 dollari una volta terminata la fase di pre-ordine. Al momento, le custodie sono disponibili solo per i modelli iPhone 15 Pro Max e 16 Pro Max, ma non è escluso che in futuro vengano proposte anche per altri dispositivi. Se ami i giochi retrò, questa potrebbe essere la tua occasione per portarli sempre con te!