Promozione assolutamente imperdibile vi attende su Amazon dove vi ritrovate a poter acquistare un Apple iPhone 15 ad un prezzo estremamente convincente, il risparmio è decisamente superiore al normale, con la possibilità comunque di accedere ad un prodotto di fascia alta, tra i top di gamma dell’ultimo biennio.

Lo smartphone presenta un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, un eccellente Super Retina XDR OLED che può raggiungere una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, pur mantenendo comunque fisso il refresh rate a 60Hz. Il processore è l’Apple A16 Bionic, esa-core che può raggiungere una frequenza di clock di 3,46GHz, con alle spalle una Apple GPU con 6GB di RAM ed una memoria interna variabile (dipende dalla variante che andrete a selezionare, ma attenzione che tale quantitativo non può essere modificato).

Apple iPhone 15: nuovi sconti su Amazon

Al giorno d’oggi acquistare Apple iPhone 15 non è più cosa per pochi, infatti il suo prezzo di vendita risulta essere più basso del normale listino di 879 euro, almeno per quanto riguarda la variante di cui vi stiamo parlando nell’articolo, scendendo a tutti gli effetti fino a 731,99 euro. A questo link lo potete acquistare.

Sebbene si tratti della variante base della lineup dell’azienda per il 2024/2025, il comparto fotografico dello smartphone risulta essere comunque di tutto rispetto, infatti nella parte posteriore si possono trovare due sensori: un principale da 48 megapixel, ed anche un ultragrandangolare da 12 megapixel, per riuscire a realizzare ottimi scatti fotografici, anche con un angolo di visuale di 120 gradi. Frontalmente, al contrario, è possibile scoprire la presenza di un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9. La batteria, forse il lato più negativo del prodotto, è un componente da 3349 mAh, con supporto alla ricarica rapida per una più veloce possibilità di tornare ad utilizzarlo.