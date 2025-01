L’operatore virtuale 1Mobile sarà nuovamente protagonista a Casa Sanremo nel 2025. Confermandosi così partner tecnico ufficiale dell’area hospitality del celebre Festival della Canzone Italiana. La notizia è stata annunciata il 15 gennaio 2025 sui canali social dell’operatore. Il quale ha ribadito il proprio impegno a connettere gli appassionati al cuore della musica e delle emozioni. Casa-Sanremo, giunta alla sua diciottesima edizione, aprirà i battenti il 1° febbraio e si concluderà il 15 febbraio. In concomitanza con la chiusura del Festival.

1Mobile: innovazione e connessioni al centro dell’esperienza

Presso lo stand di 1Mobile, i visitatori potranno ricevere gadget esclusivi e scoprire iniziative uniche pensate appositamente per l’evento. L’operatore invita il pubblico ad accreditarsi per accedere all’area hospitality e partecipare a questa esperienza unica. Dopo il successo dello scorso anno, 1Mobile punta a consolidare il legame con il Festival. Offrendo connettività di alta qualità, oltre che un momento di incontro tra tecnologia e intrattenimento.

Il ruolo di 1Mobile a Casa Sanremo non si limita alla semplice presenza fisica. Grazie alla rete Vodafone, l’operatore garantisce un servizio affidabile e performante. Con velocità che arrivano fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload con il 5G. Questo supporto tecnologico è fondamentale per le attività che si svolgeranno all’interno dell’area hospitality. Permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza senza interruzioni.

Già nel 2024, 1Mobile aveva arricchito la propria partecipazione al Festival con offerte esclusive. Come la possibilità di ottenere SIM gratuite e il primo mese di abbonamento incluso. Quest’anno, il gestore ha promesso ulteriori sorprese, che saranno svelate nelle settimane precedenti l’evento. Ma non è tutto. In quanto 1Mobile resta tra gli operatori di telefonia mobile autorizzati al televoto del Festival. Sottolineando ancora una volta il proprio impegno nel supportare uno degli appuntamenti culturali più seguiti in Italia. Casa Sanremo quindi rappresenta per l’ azienda un’occasione unica per rafforzare il proprio marchio. Unendo innovazione, tecnologia e passione per la musica in un contesto prestigioso e altamente mediatico.