Le truffe su WhatsApp tornano alla ribalta, tramite un messaggio inviato agli utenti da parte di truffatori.

Negli ultimi tempi si è molto sentito parlare di truffe che stanno girando online, con l’obiettivo di sottrarre delle informazioni private agli utenti.

Chiaramente lo scopo ultimo è quello di cercare di sottrarre del denaro, quindi se non si intende vedere il proprio conto in banca svuotato bisognerà prestare particolarmente attenzione a queste infine tecniche.

I truffatori tendono a cambiare spesso le loro metodiche, in modo tale da diversificare le truffe e spingere poveri ignari cittadini a cascarci. Proprio per questo è necessario adottare delle regole di base che possano valere per tutti i tentativi di truffa.

WhatsApp, il nuovo messaggio che sta girando è una truffa

In passato abbiamo già parlato di diverse truffe che tramite WhatsApp raggiungono gli utenti.

Una delle più famose è quella del messaggio inviato da parte di un ipotetico figlio che chiede dei soldi ai genitori.

Ma di truffe del genere ce ne sono veramente tante e la maggior parte appartengono alla tecnica del phishing, messaggi di testo a cui è associato un link infetto, che se è aperto potrebbe creare non pochi danni.

In questi giorni, invece, sta circolando un nuovo messaggio. Il testo inviato tramite la chat di WhatsApp è il seguente: “salve, posso parlarti un attimo?”.

Solitamente questo messaggio è inviato da un numero straniero, e chiaramente si tratta di una truffa bella e buona.

Rispondendo a questo messaggio, infatti, l’utente dall’altra parte cercherà di convincervi a parlare di lavoro, per poi chiedere delle informazioni personali.

In questi casi è assolutamente necessario bloccare e segnalare in modo immediato il contatto, poiché fornendo le proprie informazioni personali si potrebbe dare un accesso completo al truffatore.

Bisogna prestare davvero attenzione, soprattutto ai messaggi provenienti da numeri sconosciuti e/o stranieri.