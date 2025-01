Sul piano tecnico, Flip 2 si affida a un SoC MediaTek piuttosto che Qualcomm, ovvero il Dimensity 7300X, un cambiamento che non stravolge l’indole del progetto, e a componenti e caratteristiche che in assoluto non entusiasmano: ci si aspettava qualcosa in più sulle fotocamere, dal momento che non c’è nemmeno una ultra wide ma una 2 MP per la profondità di campo, stona la presenza di Android 14 su un prodotto che esce a fine gennaio 2025, e stonano anche i 6 GB di RAM, insufficienti nell’era dell’AI. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nubia Flip 2 cancella le perplessità di altra natura con il prezzo: in Giappone costa 64.080 yen, al cambio attuale nemmeno 400 euro (398), un listino che contestualizzato a un pieghevole ha quasi dell’incredibile. Le vendite nell’isola asiatica partiranno il 23 gennaio, tra una settimana.

dimensioni: aperto: 170 x 76 x 7,5 mm chiuso: 87 x 76 x 15,8 mm

schermo: interno: OLED da 6,9 pollici, risoluzione Full HD+ (2.790 x 1.188 pixel) esterno: OLED da 3 pollici, risoluzione 682 x 422 pixel

batteria: 4.300 mAh

sistema operativo: Android 14

SoC: MediaTek Dimensity 7300X con processo produttivo a 4 nm, CPU octa core da 2,5 GHz di frequenza massima, GPU Mali-G615 MC2

memorie: 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione

connettività: nano SIM + eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, USB-C

fotocamere: posteriore wide principale: 50 MP posteriore per la profondità di campo: 2 MP frontale: 16 MP

resistenza IP42

sblocco: tramite lettore di impronte digitali o riconoscimento del volto in 2D

colori: black, white, light blue

Insomma, un interessante passo in avanti, una scheda tecnica ricca, piena, futuribile, che presenta un'interfaccia davvero interessante, innovativa e che permette all'azienda di entrare in questo 2025 con il piede giusto su tutti i fronti, Restiamo in attesa di ulteriori news nell'universo Nubia.