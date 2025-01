Ecco cosa offre il menù: Schermi sempre più grandi e funzionalità come la modalità schermo diviso aiutano a migliorare il multitasking sugli smartphone Android.

Il multitasking e le modalità schermo diviso

La modalità schermo diviso consente di visualizzare due app affiancate in un rapporto 50:50 o 70:30, ma Android 16 potrebbe offrire una nuova suddivisione.

Google ha aggiornato il codice per la modalità split-screen di Android 16 DP2 in modo da poter supportare anche un nuovo rapporto 90:10.

Nello specifico, l’analista Mishaal Rahman ci offre un’anticipazione di questa funzionalità attualmente il lavorazione mostrandoci un esempio con Files di Google e Firefox divisi con rapporto 50:50, ma trascinando il divisorio riesce a fare in modo che Files by Google occupi il 10% dello schermo e Firefox il restante 90% e trascinando la maniglia verso il basso è in grado di invertire queste proporzioni.

Ad ogni modo, invece di trascinare di nuovo il divisore per ingrandire Firefox, tocca semplicemente la finestra di Firefox per ingrandirla all’istant

Sugli schermi più piccoli la porzione del 70% può ancora sembrare angusta, mentre la porzione del 30% potrebbe essere più grande del necessario, mentre il rapporto 90:10 potrebbe essere ideale per concentrarsi su un’app mantenendone aperta un’altra per un rapido riferimento.

L’aggiunta di un rapporto 90:10 rende il multitasking un po’ più flessibile sugli smartphone Android, tuttavia Google potrebbe aver preso l’idea da OnePlus che ha recentemente implementato una funzionalità simile per i suoi smartphone chiamata Open Canvas che è ampiamente considerata una delle migliori soluzioni per il multitasking sui tablet.

Open Canvas ha debuttato su OnePlus Open, il primo smartphone pieghevole a libro dell’azienda, prima di arrivare su OnePlus Pad e OnePlus Pad 2.

Insomma, un tema molto importante, notevole, che offre spunti di riflessione e anche una nuova visione importante e futuribile, che mescola in maniera importante il tema del multitasking e il tema dello schermo diviso. Sono previste delle considerevoli novità a riguardo.