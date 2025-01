Se siete in cerca di una nuova promozione per poter sfruttare appieno il vostro smartphone 5G oggi ve ne presentiamo una che arriva da uno degli operatori italiani più conosciuti, parliamo come potete intuire di Ho Mobile, il provider vestito di viola infatti da tantissimi anni si impegna ad offrire ai propri clienti delle promozioni davvero convenienti e competitive con prezzi accessibili a chiunque, tutto ciò fa parte di una politica pensata per attrarre ogni giorno nuovi consumatori offrendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno.

Negli ultimi mesi come se non bastasse l’operatore per cercare di essere competitivo ai massimi livelli, ha anche attivato la connettività 5G all’interno delle sue promozioni, di conseguenza tutti i possessori di un device che supporta tale rete Internet possono finalmente sfruttare delle promozioni perfette a tal fine, oggi venne proponiamo una che unisce tutto ciò di cui un utente ha bisogno di un prezzo davvero ottimo, vediamola insieme.

Tutto incluso

La promozione di cui vi parliamo oggi garantisce a soli 9,99 € al mese la bellezza di 200 GB di traffico dati in connettività 5G insieme a minuti ed SMS limitati verso tutti i numeri nazionali, la promozione ha un costo di 2,99 € per l’attivazione che sarà tale solo se decidete di effettuare la portabilità da un numero appartenente a un operatore virtuale specificato all’interno di una lista, se doveste provenire da un operatore esterno a quelli citati nell’elenco il costo di attivazione salirà a 29,90 €, dunque prima di procedere assicuratevi di rispettare questo requisito onde evitare di pagare un canone maggiorato decisamente oneroso.

Nel caso dunque siate in possesso di uno smartphone 5G e proveniate da un operatore supportato nella promozione, tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider in questione e attivare la promozione direttamente online con pochi e semplici passi, il costo di spedizione della Sim è incluso nel costo di attivazione.