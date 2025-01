Una vera e propria offerta senza senso è stata attivata da Amazon, riguarda l’acquisto delle Oppo Enco Buds 2, cuffiette di ottima qualità, ma che oggi hanno uno dei prezzi più bassi e convenienti di sempre, infatti costano solamente 16,39 euro, con un risparmio del 67% sul listino originario.

Le cuffiette sono prima di tutto perfettamente compatibili con un qualsiasi smartphone in commercio, ciò sta a significare che possono tranquillamente essere utilizzate sia con Android che con iOS, ma anche con Windows e MacOS. Essendo true wireless, integrano una batteria ricaricabile che può garantire anche lunghe sessioni di utilizzo, prima di dover ricorrere alla presa a muro, con comandi touch direttamente sullo stelo dele singole cuffiette.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis con i prezzi più bassi e le offerte esclusive, disponibili solo con il canale Telegram dedicato.

Oppo Enco Buds: offertissima su Amazon

Le cuffiette true wireless non sono più un prodotto “per pochi”, ma risultano essere accessibili da parte di ogni consumatore, anche grazie alle Oppo Enco Buds. Nessuno infatti si sarebbe mai immaginato di assistere ad uno sconto così interessante, che parte da 49,99 euro, per scendere del 67%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 16,39 euro. L’utente interessato le può acquistare qui.

Sono evenutalmente disponibili in due colorazioni differenti, le potete raggiungere direttamente dalla pagina di riepilogo del prodotto, ricordando che però potrebbero avere prezzi altrettanto diversi tra loro. La connessione al dispositivo avviene tramite bluetooth 5.2 di ultima generazione, a bassa latenza, con possibilità di attivare direttamente la modalità gioco, così da ridurla al minimo, nel tentativo di impedire qualsiasi ritardo tra i vari input. Sulla superficie sono presenti anche microfoni, utili per la gestione delle chiamate, qualitativamente discreti, non restituiscono voce particolarmente metallica, cercando anche di sopprimere il più possibile il rumore ambientale, così da limitare problematiche di vario genere.