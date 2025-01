Apple MacBook Air è in promozione ad un prezzo estremamente conveniente su Amazon, lo sconto viene applicato direttamente sul modello del 2022, che presenta processore Apple M2, uno dei più performanti e convincenti degli ultimi anni, octa-core con GPU a 8u-core, ed una configurazione che prevede 16GB di RAM con anche 256GB di memoria interna.

All’interno della confezione gli utenti possono trovare tutto il necessario per il funzionamento del prodotto, in particolare alimentatore USB-C dedicato e cavo per la ricarica, la variante in promozione presenta colorazione Mezzanotte, con il solito classico rivestimento in metallo che accresce notevolmente il livello qualitativo dell’estetica e del design, contraddistinguendo i prodotti Apple da tutti gli altri.

Amazon da sogno con l’Apple MacBook Air in offerta

Uno sconto del 21% viene applicato in modo completamente automatico da parte di Amazon sull’acquisto dell’Apple MacBook Air del 2022, il suo listino di 1249 euro è un lontano ricordo, oggi gli utenti si ritrovano a poter investire 988 euro per il suo acquisto direttamente al seguente link.

Le differenze rispetto alla variante Pro si fanno sentire, non solo nel prezzo, ma anche nelle prestazioni, fermo restando che il MacBook Air è forse il più bilanciato appunto in termini di rapporto qualità/prezzo, poiché è possibile spendere relativamente poco, e godere ugualmente di ottime performance. E’ presente la videocamera FaceTime HD a 1080p, con tre microfoni in array ed un sistema audio a quattro altoparlanti, dotato anche di audio spaziale, oltre di una batteria che, conti alla mano, dovrebbe garantire fino a 18 ore di utilizzo continuativo. La portabilità è massima, dato il peso di soli 1,24kg, e dimensioni relativamente ridotte che ne facilitano ad esempio il posizionamento all’interno di un borsone o di un semplice zainetto.