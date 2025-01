Ormai l’azienda cinese Xiaomi non è solamente ben nota per i suoi dispositivi tech come gli smartphone. Da alcuni anni, infatti, è entrata a far parte del settore automotive portando sul mercato alcune importanti novità. Novità che hanno ottenuto anche un grande successo tra gli utenti.

Non a caso, infatti, la Xiaomi SU7, primo dello del marchio cinese, è riuscito ad ottenere un buon risultato tanto da superare le iniziali aspettative prefissate dalla stessa azienda. In concomitanza con la fine dell’anno, Xiaomi ha deciso di diffondere alcuni dati relativi alle vendite ottenute. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Xiaomi: ottimi i risultati ottenuti nel 2024

Entrare a far parte di un settore come quello delle quattro ruote, ricco di realtà ormai consolidate da anni e con una storia alle spalle, richiede molto lavoro ma rappresenta anche una sfida. Sfida che l’azienda cinese Xiaomi ha voluto affrontare iniziando a portare sul mercato una sua vettura.

Con l’arrivo sul mercato della Xiaomi SU7, il marchio cinese è riuscito a superare le proprie aspettative iniziali grazie ad un numero di vendite eccellente. Secondo i dati diffusi dall’azienda Xiaomi a fine 2024, risulta piuttosto chiara il successo raggiunto. Dati che annunciano di aver raggiunto un numero di vetture consegnate pari a 130 mila unità.

E se i risultati ottenuti dal primo modello portato su strada, non possiamo escludere che, grazie all’arrivo del nuovo SUV elettrico YU7, il 2025 possa rivelarsi altrettanto eccellente grazie ad un nuove vendite. Secondo gli analisti, le previsioni di vendita dei veicoli elettrici di Xiaomi aumentano a 350.000 unità nel 2025, rispetto alle precedenti previsioni di 290.000 unità. Guardando un po’ più al futuro, le vendite delle BEV di Xiaomi potrebbero arrivare a 655.000 unità nel 2026.

Dunque, il futuro dell’azienda cinese potrebbe rivelarsi del tutto migliore rispetto alle aspettative iniziali. Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi numeri che riuscirà a registrare.