WhatsApp è sicuramente una delle applicazioni più sicure per quanto riguarda la privacy degli utenti.

Il motivo di questa sicurezza è dato da una tecnologia chiamata crittografia end-to-end che garantisce la privacy all’interno di una comunicazione tra due utenti, o nel caso dei gruppi, tra più utenti.

Tramite questa protezione, quando un utente invia un messaggio WhatsApp lo codifica, facendo in modo che solo il dispositivo del destinatario possegga le caratteristiche per andare a decifrare quel determinato messaggio.

Eppure, nonostante la protezione fornita da WhatsApp, è comunque possibile trovare dei trucchi per spiare le conversazioni altrui.

C’è da precisare che si tratta di pratiche assolutamente scorretta e che invadere la privacy di terzi è considerato un reato.

WhatsApp, cosa fare per spiare le conversazioni altrui?

Esistono diversi modi in cui è possibile superare la protezione del dispositivo indotta da WhatsApp e riuscire comunque a spiare conversazioni di altri utenti.

Il modo più comune e veloce è quello di utilizzare delle applicazioni spia, chiamate spyware.

Si tratta di applicazioni che possono essere facilmente scaricabili e che spesso sono anche legali, poiché sono inserite tra le piattaforme considerate parental control.

Installare queste applicazioni sugli smartphone di chi si intende controllare è più semplice del previsto, poiché non sempre servirà installarle direttamente sul dispositivo, ma in alcuni casi è possibile anche semplicemente inviare dei link infetti, che una volta aperti scaricheranno in modo impercettibile queste app spia.

Si tratta di applicazioni anche abbastanza pericolose, perché non solo permettono di spiare le conversazioni altrui, ma spesso possono effettuare un controllo totale sullo smartphone degli utenti, fino a conoscere anche gli spostamenti degli individui.

Come difendersi dalle app spia?

Le tecniche per difendersi da queste applicazioni spia sono delle semplici regole per mantenere la sicurezza generale del dispositivo: