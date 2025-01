Il 26 dicembre 2024 è uscita la seconda stagione di Squid Game che ha infranto ogni record su Netflix, superando perfino il debutto di Mercoledì. Tuttavia, bisognerà aspettare ancora per vedere la storia concludersi definitivamente. Sebbene l’attesa potrebbe rivelarsi meno del previsto, sembra che la data esatta del rilascio sia stata involontariamente rivelata.

La probabile data di uscita di Squid Game Stagione 3

Nonostante sia passata solamente qualche settimana dall’uscita della seconda stagione di Squid Game, i fan sono già in attesa di nuovi episodi. Infatti la brusca conclusione degli eventi narrativi ha lasciato un grande interrogativo sul seguito, che sta facendo fremere gli spettatori. A colmare i dubbi ci ha pensato Netflix che ha tempestivamente comunicato l’arrivo della seconda parte della stagione, nonché la terza, per un generico 2025. O almeno, questa è la comunicazione ufficiale, ma alcune indiscrezioni permettono di ipotizzare una data più precisa.

L’account Netflix Corea ha svelato un dettaglio curioso pubblicando un video, adesso rimosso, in cui compariva chiaramente una data: 27 giugno 2025. Ovviamente questo errore ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico, sollevando numerose speculazioni. Ma che si tratti di uno sbaglio o di una strategia di marketing, comunque l’attesa di solamente sei mesi, è plausibile. Alla fine si tratta sempre di un continuo diretto della stagione corrente, e per questo si deve tenere conto che, molto probabilmente, le riprese sono già concluse. Ma potrebbe essere anche una semplice mossa della piattaforma per cercare di mantenere coinvolte le persone.

L’unica cosa certa, è che Netflix dovrà incastrare l’uscita della nuova stagione di Squid Game con i tanto attesi nuovi capitoli di Stranger Things e Mercoledì. Eventuali ritardi nella produzione di queste due serie potrebbe posticipare il rilascio di Squid Game 3, proprio per coprire il vuoto lasciato dagli altri titoli. Quindi, anche se la data trapelata fosse corretta in questo momento, potrebbe essere comunque soggetta a cambiamenti fino ad una comunicazione ufficiale effettiva.