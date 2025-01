Si avvicina il lancio della versione PC di “The Last of Us Part 2“. Il lancio ufficiale è atteso il prossimo 3 aprile. A tal proposito, una recente decisione di Sony ha sollevato alcuni dibattiti tra i videogiocatori. L’azienda ha deciso di richiedere obbligatoriamente un account PlayStation Network (PSN) per giocare. Tale requisito, valido anche per i titoli single-player, ha suscitato diverse polemiche. Specialmente tra gli utenti che ritengono eccessiva tale imposizione per un’esperienza di gioco che non prevede modalità online.

La decisione di Sony che ha portato a nuove polemiche

Il principale punto critico riguarda la disponibilità del PSN. Quest’ultimo non è accessibile in numerosi paesi. Tale limitazione rischia di escludere molti giocatori. In passato, Sony aveva già affrontato critiche simili con il gioco “Helldivers 2“. Tale situazione aveva spinto l’azienda a rimuovere successivamente l’obbligo di collegamento al PSN. Dimostrando una certa apertura nei confronti del feedback della community.

La situazione attuale ha riacceso il dibattito. Alcuni modder hanno tentato di aggirare i vincoli sviluppando modifiche per eliminare il requisito dell’account PSN. Eppure, tali soluzioni sono spesso state rimosse per evitare conseguenze legali da parte di Sony.

Le controversie sono sempre maggiori. Eppure, quest’ultimi non hanno frenato l’entusiasmo del pubblico per il rilascio della versione PC di “The Last of Us Part 2”. La recente edizione rimasterizzata per PS5, pubblicata a gennaio 2024, ha ricevuto recensioni eccellenti. Il gioco offrirà ai giocatori contenuti aggiuntivi come i tre “Lost Levels“. Insieme alla modalità roguelike “No Return“. Elementi che arricchiranno ulteriormente l’esperienza per tutti i giocatori. Il titolo ha raggiunto un punteggio di 90 su Metacritic. Un risultato da non sottovalutare.

Ora, con il lancio di “The Last of Us 2” sono molti gli utenti in fermento. Il franchise è uno dei più amati degli ultimi anni e Sony sta puntando molto su tale titolo. Non resta che attendere il suo lancio per scoprire se la limitazione imposta apporterà un freno al successo del gioco.