L’evento Galaxy Unpacked di Samsung è fissato per il prossimo 22 gennaio ma le indiscrezioni sulla serie Galaxy S25 si stanno intensificando. I prossimi flagship del produttore coreano sono al centro di tante voci che permettono di scoprire alcune delle specifiche tecniche.

In questo mare di informazioni non confermare si è tuffata direttamente Samsung che ha iniziato a condividere alcune immagini promozionali della famiglia Galaxy S25. Nei poster è possibile scorgere alcuni dettagli che svelano parte delle feature di cui saranno dotati i prossimi top di gamma.

Stando a quanto rivelato, il comparto fotografico di Galaxy S25 e il Plus sarà caratterizzato da un’ottica frontale da 12MP che sarà possibile trovare anche sulla variante Ultra. I primi due modelli, inoltre, potranno contare su un sensore principale da 50MP affiancato da un modulo ultrawide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP dotato di zoom ottico 3x.

La campagna marketing per il lancio dei Galaxy S25 è iniziata e le foto di Samsung confermano alcune delle principali caratteristiche dei device

La variante Ultra, invece, condividerà parte della dotazione tecnica con alcune modifiche. Lo smartphone avrà un sensore da 200MP come fotocamera principale mentre l’ottica ultrawide e il teleobiettivo saranno le stesse presenti sugli altri due modelli. A queste, però, si aggiunge un secondo teleobiettivo da 50MP dotato di zoom ottico 5x.

In generale, possiamo affermare che le dimensioni dei tre smartphone resteranno simili ai predecessori e, di conseguenza, non ci saranno grandi variazioni rispetto alla capacità della batteria. Tuttavia, Samsung ha lavorato per ottimizzare le cornici e il rapporto tra schermo e superficie frontale per offrire più spazio a disposizione degli utenti.

Le novità introdotte da Samsung non saranno solo hardware ma anche, e soprattutto, software. La One UI 7 porterà con sé Android 15 e tante feature supportate dall’Intelligenza Artificiale. L’azienda coreana ha rinnovato la partnership con Google per l’introduzione di Gemini come assistente vocale avanzato.

Pronunciando “Hey Gemini”, sarà possibile dialogare con l’assistente e ottenere risposte alle proprie domande o avviare app. Inoltre, sarà possibile impartire comandi per effettuare operazioni attraverso più app, confermando l’integrazione profonda dell’IA nel sistema operativo di Samsung.