La Renault 5 si riconferma protagonista nel settore auto internazionale. La vettura ha conquistato un prestigioso titolo. “Car of the Year 2025“. La cerimonia di premiazione si è svolta al Salone dell’Auto di Bruxelles. Qui la compatta elettrica francese ha prevalso su sei agguerriti finalisti. Tale successo segna un doppio trionfo per Renault. Il marchio nel 2024 aveva già conquistato il titolo con la nuova Scenic elettrica.

Renault 5: i dettagli della vettura vincitrice

Il modello vincitore ha totalizzato 353 punti. Ciò grazie alla valutazione di una giuria. Quest’ultima è composta da 59 giornalisti. Provenienti da 23 Paesi europei. Tra i concorrenti più agguerriti c’era la KIA EV3 con 291 punti. E anche la Citroen C3/e-C3. Tale vettura ha ottenuto 215 punti. Tale risultato sottolinea l’apprezzamento per l’approccio innovativo e sostenibile adottato da Renault nella progettazione dei suoi veicoli elettrici.

La Renault 5 presenta uno stile compatto e moderno. La vettura parte dalla piattaforma AmpR Small. Con una lunghezza di 3,92metri. Il modello base presenta un motore elettrico da 110kW (150 CV). E 245 Nm di coppia. Capace di accelerare da 0 a 100km/h. In soli otto secondi. Inoltre, arriva ad una velocità massima di 150km/h. La batteria da 52kWh. Con autonomia 410km. Secondo il ciclo WLTP.

Insieme alla versione standard, la Alpine A290 rappresenta la variante sportiva. Caratterizzata da un design più aggressivo grazie al body kit specifico. Suddetta versione è offerta con due varianti per la potenza. Una da 180CV (130kW) con 285Nm. L’altra con 220CV (160kW) con 300Nm. Le prestazioni sono importanti. Con accelerazione da 0 a 100 km/h. Ciò rispettivamente in 7,4 e 6,4 secondi. Le velocità massime, invece, sono di 160 e 170km/h. Entrambe le versioni presentano una batteria da 52kWh. Garantendo autonomie di 380 e 364km (WLTP). I prezzi partono da 38.700 euro.

Renault propone anche un’altra versione. Quest’ultima ha un motore elettrico da 90kW (120CV). Con batteria da 40 kWh. Tale vettura è capace di offrire 312 km di autonomia. A tale assetto si aggiunge anche un’altra variante. Quest’ultima risulta più accessibile. Ha motore da 70 kW (95 CV). In Italia, i prezzi partono da 27.900 euro.