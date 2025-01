Una volta sollevato il velo di mistero che aleggia attorno alla prossima console di Nintendo ora le attenzioni di tutti quanti si sono rivolte verso i videogiochi che arriveranno sul dispositivo in questione sia al lancio che in futuro, a parlarne è stato il noto leaker Nate The Hate, il quale ha annunciato che al lancio della consolle sul mercato arriveranno tantissimi videogiochi dal momento che Ubisoft sta lavorando a stretto giro con Nintendo per poter mettere a disposizione dei video giocatori fin dall’inizio numerosi titoli, si parla nello specifico di circa 12 videogiochi che dovrebbero esordire insieme alla console fin dall’inizio tra i quali spicca per l’appunto Assassin’s Creed Mirage.

Numerosi titoli e alcuni porting

In definitiva, dunque, con l’arrivo sul mercato di Nintendo switch 2 dovremmo assistere all’arrivo in contemporanea di numerosi titoli, in base a quanto dichiarato dallo youtuber anche Konami starebbe lavorando per portare alcuni dei suoi migliori titoli sul nuovo prodotto di Nintendo e nello specifico, si tratterebbe di Metal Gear Solid Delta, insomma, possiamo dire che il palcoscenico di titoli di terze parti in arrivo per la nuova console di Nintendo sarà decisamente nutrito di nuove possibilità, sicuramente la voce di questo utente può essere ritenuta come abbastanza affidabile dal momento che proprio quest’ultimo ha indovinato la data di annuncio della console in arrivo il prossimo fine marzo, dunque è lecito pensare che abbia visto bene anche questa volta e che dunque assisteremo ad un esordio ricchissimo di possibilità per uno dei prodotti più attesi nel mondo della tecnologia.

Non rimane dunque che attendere ulteriori notizie con pazienza dal momento che soltanto ieri Nintendo Switch 2 è stata presentata al mondo e ovviamente col passare del tempo le notizie non tarderanno ad arrivare una dietro l’altra, ricordiamo infatti che l’esordio sul mercato dovrebbe essere più che imminente, trattandosi per l’appunto di un paio di mesi di attesa.