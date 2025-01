Nintendo Switch 2 è finalmente realtà. Come anticipato da diverse indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l’azienda nipponica ha pubblicato sui propri canali social un trailer di anteprima perla nuova console.

Nintendo non ha tradito le aspettative chiamando il device Switch 2. Il filmato, disponibile anche su YouTube, permette di familiarizzare con il design ufficiale della console. Le immagini mostrano la console nella sua interezza sia in formato portatile che all’interno della dock station dedicata oltre ai rinnovati joycon.

Nei due minuti di durata del video è possibile apprezzare tutti i cambiamenti estetici e funzionali della console, che si preannunciano davvero ricchi e interessanti. Le dimensioni generali sembrano più ampie rispetto al precedente modello e spicca la presenza di un sistema di supporto rivisto e migliorato. Tuttavia, il filmato è da intendere solo come un trailer di anteprima.

Con un trailer a sorpresa, Nintendo ha svelato le forme ufficiali di Switch 2 e le novità hardware della nuova generazione di console

La presentazione ufficiale avverrà in occasione di un evento dedicato. Nintendo ha fissato un Direct per il prossimo 2 aprile, giorno in cui la console sarà svelata ufficialmente. Per accompagnare il keynote, l’azienda nipponica ha dato il via ad una campagna globale che includerà anche l’Italia.

Da venerdì 25 a domenica 27 aprile, si terrà il l’evento “Nintendo Switch 2 Experience”. Gli utenti milanesi potranno provare con mano la Switch 2 e le novità introdotte da questa generazione della console. Attraverso l’iniziativa Nintendo Switch 2 Experience, tantissimi utenti in tutto il mondo potranno divertirsi ad esplorare un nuovo modo di giocare a casa o in mobilità. Inoltre, portare la console direttamente nelle principali piazze globali catturerà l’interesse di molti.

Prova #NintendoSwitch2 al Nintendo Switch 2 Experience: Milano che si terrà dal 25 al 27 aprile. Per partecipare è richiesto un account Nintendo gratuito. Registrati tra le 15:00 del 17/01 e le 23:59 del 26/01 per avere la possibilità di partecipare: https://t.co/q6SGa3ECJE pic.twitter.com/Jcl9EzMEZ8 — Nintendo Italia (@NintendoItalia) January 16, 2025

Per partecipare alla tappa italiana dell’evento è richiesto un account Nintendo che si può ottenere in forma completamente gratuita. Una volta in possesso del proprio account, ci si potrà registrare collegandosi al link dedicato. Considerando questa tipologia di iniziativa, possiamo immaginare che le vendite della console inizieranno subito dopo il lancio del 25 aprile o, al massimo, nei primi giorni del mese successivo.