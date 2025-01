Ha fatto il debutto in Europa una nuova vettura cinese. Si tratta della Leapmotor C10, in versione Range Extender (REEV). L’auto rappresenta un’evoluzione per il marchio cinese. Il SUV presenta due motori. Uno elettrico e l’altro a combustione interna. Quest’ultimo è stato progettato per ricaricare la batteria. Al fine di prolungare l’autonomia complessiva del veicolo.

Nuova Leapmotor C10: i dettagli della vettura

Il motore elettrico è da 158kW (215CV). Alimentato da una batteria da 28,4kWh. Tale configurazione consente un’autonomia completamente elettrica. Pari a circa 145km secondo il ciclo WLTP. Il vero punto di forza di questo modello è i motore a benzina da 1,5litri. Come anticipato, quest’ultimo è utilizzato solo come generatore per ricaricare la batteria quando il livello di carica scende sotto una soglia prestabilita. Tale sistema ibrido permette di raggiungere un’autonomia complessiva fino a 950 km. Elemento che interviene contro l’ansia da autonomia per i veicoli elettrici.

La dotazione tecnologica include sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, infotainment intuitivo e materiali di alta qualità. Elementi che rendono il SUV particolarmente competitivo nel panorama europeo. La batteria della Leapmotor C10 REEV supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 65 kW. Riducendo significativamente i tempi di rifornimento energetico. Inoltre, l’auto presenta svariate modalità di guida. Quest’ultime permettono alla vettura di adattarsi alle esigenze del conducente. Tra cui opzioni per privilegiare la guida in modalità completamente elettrica. O per massimizzare le prestazioni. Ciò combinando l’energia elettrica con quella generata dal motore a combustione.

L’arrivo della Leapmotor C10 REEV nei mercati europei è previsto per marzo 2025. Tale evento segna un’importante svolta per il costruttore cinese. In Belgio, il prezzo di partenza sarà di 37.400 euro. Mentre per l’Italia si attendono ulteriori dettagli sui costi e sulle configurazioni disponibili. Con la C10 REEV, Leapmotor propone un’evoluzione per la mobilità sostenibile. L’azienda offre una valida alternativa alle vetture tradizionali. Le sue auto, infatti, arricchiscono il settore delle auto elettriche. Rispondendo così alle esigenze di chi desidera un’auto ecologica senza rinunciare alla libertà di lunghi viaggi.