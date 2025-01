Kena Mobile presenta per i nuovi utenti offerte che risultano particolarmente vantaggiose per il loro rapporto qualità-prezzo. Nello specifico, le promo disponibili per gennaio 2025 rappresentano un’opportunità imperdibile. Ciò grazie alla combinazione di tariffe competitive e un servizio affidabile supportato dalla rete TIM.

Kena Mobile: le offerte attualmente disponibili

L’operatore presenta opzioni davvero interessanti. Pensate per soddisfare ogni esigenza di connettività. Confrontando le diverse promozioni è possibile scegliere l’opzione più adatta alle proprie necessità. Tra le più interessanti c’è l’offerta Voce 4,99€. Si tratta di una promo ideale per chi fa un uso essenziale dello smartphone. L’offerta mette a disposizione chiamate illimitate, 200 SMS e 1 GB di internet. Ciò a soli 4,99€ mensili.

Per chi necessita di maggiore connettività, è disponibile Kena 5,99€. Quest’ultima offre 100GB di traffico dati. Con chiamate illimitate e 200 SMS. Attivando la ricarica automatica, si ottengono ulteriori 100 GB extra. Dettaglio che rende la proposta particolarmente vantaggiosa per chi utilizza spesso la connessione ad internet.

Salendo di livello, l’offerta Kena 6,99€ include 130 GB di internet. Anche in questo caso sono disponibili 100GB extra con la ricarica automatica. Inoltre, sono comprese chiamate illimitate e 200 SMS. Per tale opzione viene offerto anche un mese gratuito di servizio. Insieme ad un buono Amazon da 10€.

Per i più esigenti, l’offerta Kena 9,99€ mette a disposizione ben 230 GB di traffico internet. Anche per tale proposta sono disponibili 100 GB extra. Inoltre, la promo comprende minuti ed SMS illimitati. Anche qui, è incluso un buono da 10€ per acquisti su Amazon .

Infine, per chi proviene da qualsiasi operatore, le offerte Kena 11,99€ e 12,99€ mettono a disposizione, rispettivamente, 100GB e 150GB di traffico internet. Anche qui, con l’opzione ricarica automatica sono disponibili 100 GB extra. A completare le offerte ci sono chiamate ed SMS illimitati.

Con le sue promo, Kena Mobile mette a disposizione dei suoi nuovi utenti una serie di opzioni estremamente vantaggiose. Per procedere con l’attivazione delle offerte basta recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore.