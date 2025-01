Quando arriva un nuovo dispositivo mobile, le indiscrezioni si susseguono in rete. A tal proposito, stanno emergendo nuove anticipazioni sul prossimo dispositivo di Apple. Si tratta del nuovo iPhone 17. Le informazioni diffuse stanno suscitando grande interesse tra appassionati ed esperti del settore. Secondo quanto riportato, Apple starebbe progettando importanti innovazioni per la nuova serie in arrivo. Tra le novità più rilevanti spicca il comparto fotografico posteriore.

Apple: nuove indiscrezioni sulle fotocamere

I modelli di punta, iPhone 17 Pro e Pro Max, potrebbero essere i primi a presentare un sistema a tripla fotocamera. Interamente composto da sensori da 48MP. Nello specifico, si parla di una lente principale 48MP Fusion, affiancata da una ultra-grandangolare 48MP Ultra Wide. A ciò si aggiunge un teleobiettivo Tetraprism 48MP. Le nuove ottiche dovrebbero combinare elementi in vetro e plastica. Ottimizzando qualità dell’immagine e leggerezza del dispositivo.

Il teleobiettivo Tetraprism rappresenta una delle innovazioni più interessanti. Grazie a un design più compatto e a ottiche avanzate, Apple punta a ridurre l’ingombro del modulo fotografico. Ciò senza compromettere la qualità delle immagini. Tale approccio consentirebbe di mantenere un design elegante e sottile. Caratterizzato, sulla parte posteriore, da un insieme di vetro e metallo. Con un modulo con struttura rettangolare.

Anche la fotocamera frontale potrebbe ottenere un importante upgrade. Quest’ultima passa a 24MP. Si tratta di interventi utili che permettono ad Apple di migliorare il proprio comparto fotografico. Anche in situazioni di scarsa luminosità.

Un’altra novità riguarda la lineup stessa dei dispositivi. Apple, infatti, potrebbe dire addio al modello “Plus“. Introducendo così un inedito iPhone 17 Air. Tale dispositivo, più leggero e sottile, sarebbe pensato per chi cerca uno smartphone elegante e maneggevole. Senza rinunciare alle alte prestazioni. Non resta che attendere la presentazione ufficiale dei dispositivi Apple per scoprire se tali anticipazioni diventeranno realtà. L’attesa è alta e promette di segnare un ulteriore passo importante nell’evoluzione tecnologica di Cupertino.