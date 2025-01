Una docente di inglese di una scuola primaria ha acceso il dibattito sull’uso di WhatsApp come strumento di comunicazione lavorativa. Insegnando in tre plessi e seguendo undici classi, la docente si è ritrovata inserita in ben 15 gruppi WhatsApp, tra quelli dedicati alle classi, ai plessi e alla materia di insegnamento. Questa situazione ha generato un sovraccarico di notifiche sul suo telefono personale, con messaggi che arrivano a ogni ora del giorno e anche nei weekend. La docente ha espresso pubblicamente il suo disagio, sostenendo che l’utilizzo di WhatsApp per motivi lavorativi non dovrebbe essere obbligatorio e sottolineando l’importanza di rispettare i canali ufficiali di comunicazione.

WhatsApp, quando il bisogno supera la necessità

Il caso ha suscitato reazioni contrastanti sui social media. Da un lato, molti utenti hanno espresso solidarietà alla docente, suggerendo soluzioni come l’uso di un numero telefonico dedicato al lavoro o l’accesso limitato alle chat in orario lavorativo. Dall’altro, c’è chi ha difeso l’utilità di WhatsApp per comunicazioni rapide ed emergenziali, soprattutto in un contesto scolastico che richiede flessibilità. Tuttavia, è emersa una forte critica all’abuso di questo strumento, soprattutto quando supera i limiti dell’orario di lavoro contrattuale e invade la vita privata degli insegnanti.

La questione ha riportato l’attenzione sul diritto alla disconnessione, introdotto nel contratto nazionale per il comparto “Istruzione e Ricerca”. Questo principio garantisce che i lavoratori non debbano essere sempre reperibili al di fuori dell’orario di servizio e stabilisce criteri per l’uso degli strumenti tecnologici in ambito lavorativo. Inoltre, ribadisce che le comunicazioni ufficiali debbano avvenire tramite canali istituzionali come il registro elettronico o l’e-mail, evitando di trasformare WhatsApp in un mezzo sostitutivo.

Il caso solleva interrogativi più ampi sulla gestione delle comunicazioni scolastiche e sulla necessità di bilanciare esigenze lavorative e vita privata. Resta evidente l’urgenza di regole chiare e condivise, che rispettino sia i diritti degli insegnanti sia le necessità operative delle scuole.