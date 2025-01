Al CES di Las Vegas, Bosch ha presentato una delle sue innovazioni più interessanti: una culla intelligente per neonati chiamata Revol, dotata di intelligenza artificiale multimodale. Questa culla è progettata per garantire ai genitori un supporto costante nel monitoraggio del benessere del bambino, grazie a tecnologie avanzate che combinano sicurezza, comfort e praticità.

La culla intelligente Revol di Bosch

La culla Revol è equipaggiata con una telecamera integrata in grado di analizzare le immagini per verificare eventuali rischi per il neonato, come la presenza di giocattoli o coperte che potrebbero ostruire le vie respiratorie. Inoltre, una serie di sensori sofisticati consente di monitorare i segnali vitali del bambino, come la frequenza cardiaca e respiratoria, fornendo informazioni utili sul sonno e segnalando eventuali anomalie, come il pianto.

Oltre a garantire il benessere del piccolo, la culla tiene sotto controllo l’ambiente circostante. I sensori integrati analizzano la qualità dell’aria rilevando parametri come temperatura, umidità, pressione, particolati e la presenza di gas potenzialmente nocivi. Questo monitoraggio ambientale 24 ore su 24, sette giorni su sette, offre un livello di protezione aggiuntivo, aiutando i genitori a mantenere un ambiente sano e sicuro per il loro bambino.

Tutti i dati raccolti possono essere consultati in tempo reale tramite un’app dedicata, che permette anche di accedere allo streaming video. Bosch offre ai genitori la possibilità di conservare le informazioni in forma crittografata sui propri server o, per chi preferisce una maggiore privacy, di memorizzarle offline.

A completare il quadro, Revol include una funzione automatica di dondolio, pensata per favorire il sonno del bambino in modo delicato e continuo. Questa caratteristica unisce la tradizione al progresso tecnologico, rendendo la culla un alleato prezioso per i genitori moderni.

Con Revol, Bosch punta a rivoluzionare il concetto di cura neonatale, combinando innovazione e attenzione ai bisogni delle famiglie, per offrire un’esperienza di tranquillità e sicurezza senza precedenti.