REDMI Turbo 4 verrà molto presto affiancato dalla variante Pro: lo riferisce su Weibo Digital Chat Station, secondo cui lo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza di una batteria monstre da almeno 7.000mAh. Rumor precedenti parlavano addirittura di una capacità di 7.500mAh, il leaker si limita a dire che “partirà da 7.000”. Il dato resta dunque ancora incerto, quel che è “sicuro” è che ci sarà un 7 davanti. Insomma, un dettaglio davvero importante.

Il modello Pro, secondo quanto si apprende dalle indiscrezioni in internet, sarà basato sulla non ancora ufficiale piattaforma Snapdragon 8s Elite di Qualcomm, una scelta diversa rispetto al MediaTek Dimensity 8400-Ultra ospitato sotto la scocca della versione annunciata a inizio gennaio. Lo smartphone dovrebbe inoltre essere dotato di un display piatto con risoluzione 1,5K, vetro sul posteriore e frame in metallo. Secondo Digital Chat Station REDMI Turbo 4 Pro porterà il design CMF, in particolare color, material, finish di alta qualità sulla fascia media.

Purtroppo non sono al momento disponibili ulteriori informazioni su REDMI Turbo 4 Pro, a seguire riportiamo per completezza le principali specifiche tecniche del modello base, già ufficiale, che, ricordiamo, viene commercializzato sul mercato internazionale come POCO X7 Pro. Dei dettagli davvero importanti, ma andiamo nello specifico delle caratteristiche tecniche a riguardo.

display: OLED LTPS 6,67″ 2712×1220, refresh rate 120Hz

MediaTek Dimensity 8400-Ultra memoria: fino 16GB di RAM LPDDR5X fino 512GB interna UFS 4.0

connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 6.0, NFC, IR, GPS

5G, WiFi 6, Bluetooth 6.0, NFC, IR, GPS OS: Xiaomi HyperOS 2 basato su Android 15

Xiaomi HyperOS 2 basato su Android 15 sensore impronte digitali: ottico, integrato nel display

ottico, integrato nel display resistenza: IP68

IP68 fotocamere: anteriore: 20MP OV20B, f/2,2, 1/4″ posteriori: 50MP principale Sony LYT-600, f/1,5, 1/1,95″, 1,6um 4-in-1, OIS 8MP ultra grandangolare

batteria: 6.550mAh, ricarica cablata 90W chip di gestione Xiaomi Surge G1

6.550mAh, ricarica cablata 90W dimensioni e peso: 160,95×75,24×8,06mm per 203,5g

