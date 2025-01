I POCO F7 Pro e F7Ultra si avvicinano al lancio mondiale, grazie alla recente certificazione ottenuta in Indonesia. Questo passo conferma l’intenzione del brand di espandere ulteriormente la sua presenza sul mercato internazionale. Dopo aver introdotto i modelli X7 e X7Pro, POCO punta a consolidare la serie F con due nuovi dispositivi. I quali potrebbero rappresentare un rebrand degli apprezzati Redmi K80 e K80Pro. Entrambi gli smartphone vantano specifiche di fascia alta, basandosi sulle piattaforme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (per il modello Pro) e Snapdragon8 Elite (per l’Ultra).

POCO F7 Pro e Ultra: rebranding e specifiche tecniche, rischio confusione o strategia vincente?

Le somiglianze tra le due serie sono evidenti, ma non mancano le differenze. Ad esempio, la batteria del POCO F7 Ultra è leggermente più piccola rispetto a quella del F7Pro. Secondo le indiscrezioni, entrambi i modelli saranno equipaggiati con schermi OLED da 6,67″ e risoluzione 3200x1440px. In modo da garantire una fluidità fino a 120Hz. Sul fronte della memoria, si parla di configurazioni fino a 16GB di RAM LPDDR5X e 1TB di spazio di archiviazione UFS 4.0, con una resistenza certificata IP68.

Il rebranding, pratica comune per POCO, rischia di generare confusione tra i consumatori. Ma permette di proporre dispositivi potenti a prezzi competitivi. La G finale nei codici modello (24117RK2CG per il Pro e 24122RKC7G per l’Ultra) indica la destinazione globale. È probabile però che i modelli POCO introducano modifiche rispetto ai Redmi originali. Come già accaduto con il POCOX7 Pro. La cui batteria risulta più piccola di quella del Redmi Turbo 4.

Nonostante la scarsità di informazioni ufficiali, le precedenti certificazioni IMDA confermano il supporto a connessi 5G, WiFi, Bluetooth e NFC. Le specifiche trapelate indicano fotocamere posteriori con sensori fino a 50MP e capacità di ricarica rapida rispettivamente di 90W per il Pro e 120W per l’Ultra. L’attesa è alta, e questi smartphone promettono di alzare ulteriormente il livello della competizione nel settore premium.