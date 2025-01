Lo streaming online è continuamente colpito dalla pirateria. Ciò riguarda la diffusione dei contenuti protetti da diritto d’autore su piattaforme non autorizzate. Tale pratica causa ingenti danni economici. Quest’ultimi coinvolgono creatori e distributori di contenuti. In tale contesto si è espressa la FAPAV. Nello specifico, ha fatto riferimento alla necessità di ampliare il raggio d’azione di Piracy Shield. Quest’ultima, al momento, si focalizza sul blocco in tempo reale delle trasmissioni sportive live.

Piracy Shield amplia il suo raggio d’azione?

La piattaforma sviluppata da AGCOM ha la capacità di intervenire con modalità molto veloci. Nello specifico, entro 30 minuti dall’identificazione di una violazione. La piattaforma rappresenta un passo importante per la tutela dei diritti d’autore nel settore sportivo. Al momento, però, suddetto strumento non copre ancora i contenuti on demand o le dirette non sportive. Lasciando ampie aree dell’intrattenimento esposte alla pirateria. Per tale motivo è stato proposto un intervento che possa ampliare il suo ambito di competenza.

L’espansione di Piracy Shield richiederebbe una revisione. Tale aggiornamento permetterebbe all’AGCOM di agire con la stessa rapidità anche su altre piattaforme. Ovvero quelle che diffondono illegalmente film e serie TV. Estendere Piracy Shield ai contenuti non live significherebbe rafforzare la protezione dell’intero settore audiovisivo.

Tale decisione potrebbe ridurre anche le perdite economiche. Oltre che incentivare la produzione di opere originali. Tale intervento offre una sicurezza maggiore. Ciò con un accesso ai contenuti più sicuro e legale. È importante sottolineare che non sarà facile ottenere tali risultati. Bisognerà bilanciare la tutela dei diritti d’autore con il rispetto delle libertà digitali. Garantendo, in tal modo, trasparenza e correttezza.

L’invito della FAPAV ad ampliare le funzionalità di Piracy Shield rappresenta, dunque, un passo fondamentale nella modernizzazione degli strumenti di contrasto alla pirateria. Con un approccio equilibrato e l’adeguamento delle normative. In tal modo, l’Italia potrebbe dimostrare il suo impegno nella difesa dei diritti d’autore.