Nintendo Switch 2 è stata annunciata: c'è il trailer ufficiale

Come da attese, Nintendo Switch 2 è finalmente realtà. La console è stata svelata con un trailer ufficiale, offrendo un primo sguardo al design e alle caratteristiche del nuovo modello, mentre i fan potranno scoprire ulteriori dettagli durante la presentazione ufficiale programmata per il 2 aprile 2025.

Nintendo Switch 2: il trailer ufficiale

Il video di annuncio parte con l’attuale Nintendo Switch, che si trasforma progressivamente nel nuovo modello, mostrando un’evoluzione significativa a partire dal display più ampio e dai Joy-Con magnetici. Questi nuovi controller sembrano confermare i numerosi rumor che si erano diffusi in precedenza, promettendo maggiore stabilità e praticità durante il gioco.

Viene anche mostrato il funzionamento del nuovo stand integrato, più stabile rispetto ai modelli precedenti, e un dock dagli angoli stondati, pensato per migliorare l’esperienza di connessione con il televisore. Sullo schermo della console appare una versione di Mario Kart, il che fa supporre che un nuovo capitolo della celebre serie potrebbe accompagnare il lancio della piattaforma.

Retrocompatibilità e data di uscita ancora incerta

Gli appassionati attendevano notizie importanti su un aspetto principale: la retrocompatibilità. Stando a quanto riportato anche all’interno del trailer, Nintendo Switch 2 potrà eseguire anche i titoli della prima console della serie. Non ci sarà dunque alcun tipo di interruzione per gli appassionati di alcuni giochi.

Per quanto riguarda la data di lancio, il video indica genericamente il 2025 come finestra di uscita, ma senza una data precisa. La presentazione ufficiale prevista per aprile lascia intendere che l’uscita a marzo, sperata da molti, sia ormai improbabile. Più verosimile appare un lancio a giugno o nei mesi successivi.

Nintendo Switch 2 è come era stata descritta dai leak, ma quando arriva?

I rumor e le indiscrezioni sul nuovo modello di Nintendo si sono rivelati estremamente accurati. Dalle anticipazioni sul design ai dettagli tecnici fino alla data di annuncio, i leaker sembrano aver colto nel segno.

L’attesa per Nintendo Switch 2 rimane alta, e il trailer ufficiale non ha fatto altro che aumentare l’entusiasmo. Tutti gli occhi sono ora puntati sulla presentazione del 2 aprile, che dovrebbe offrire un quadro più chiaro delle funzionalità e dei giochi che accompagneranno il lancio della nuova console.