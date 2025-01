La casa automobilistica Mazda ha deciso di apportare alcune novità sulla sua MX-30 e-Skyactiv R-EV. Novità che riguardano alcune modifiche sull’estetica ma non solo. Non a caso, infatti, il costruttore giapponese punta sempre ad offrire il meglio agli utenti sia dal punto di vista delle specifiche tecniche che del design.

Con l’arrivo del Model Year 2025, dunque, Mazda non poteva non puntare l’attenzione sul miglioramento di alcuni dettagli estetici e su una migliore connettività per la sua elettrica. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito ai miglioramenti introdotti.

Mazda MX-30 R-EV 2025: le novità introdotte

La novità più importante che il costruttore offre agli utenti è proprio l’introduzione di tre combinazioni cromatiche multitono per la sua Mazda MX-30 R-EV 2025. Oltre a ciò, la casa automobilistica giapponese ha deciso di introdurre alcune novità anche per quanto riguarda l’abitacolo. In merito a quest’ultimo, il Model Year 2025 mostra un cambiamento nel colore del sughero, ovvero scuro in tutta la gamma. Per attirare ulteriormente l’attenzione degli utenti, Mazda però ha anche deciso di aggiornare gli allestimenti Exclusive-Line con tessuto nero e similpelle Urban Expression.

Non poche le novità introdotte dal costruttore al fine di rendere l’esperienza di guida del tutto ottimale. Come conseguenza, sono state implementate importanti tecnologia a bordo, come un display centrale da 10,25 pollici per l’infotainment.

Una serie di aggiornamenti dunque con il Model Year 2025. Aggiornamenti che non hanno però portato a particolari cambiamenti che riguardano la parte meccanica del veicolo. Nonostante l’omologazione del powertrain in base ai canoni Euro 6e, la potenza è infatti rimasta la stessa. Non dimentichiamo che la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV ospita un motore elettrico da 170 CV e 260 Nm di coppia e un motore rotativo a benzina con una potenza di 75 CV e 117 Nm di coppia che consente di ricaricare la batteria da 17,8 kWh in fase di marcia.

Il prezzo? Nel nostro Paese la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025 viene proposta con un prezzo di partenza di 38.520 euro.