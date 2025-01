Al giorno d’oggi, scegliere un operatore telefonico con cui instaurare un contratto di telefonia è un’operazione abbastanza complicata.

Operazione complicata, perché esistono attualmente molti gestori di telefonia mobile che si dividono in operatori tradizionali e operatori virtuali, per cui c’è una scelta molto ampia.

Gli operatori telefonici virtuali, a differenza dei tradizionali, spesso sono in grado di proporre agli utenti delle tariffe molto più economiche, poiché non possiedono i costi di gestione tipici di reti e infrastrutture proprio grazie all’appoggio che loro effettuano sugli operatori tradizionali.

Un operatore virtuale estremamente valido è ho.Mobile, famoso proprio per proporre ai clienti delle tariffe telefoniche non solo di ottima qualità ma anche incredibilmente vantaggiose dal punto di vista economico.

ho.Mobile: tariffe strepitose a partire dai 5,99 euro al mese

Le offerte di ho.Mobile sono varie e pensate per tutte le esigenze.

Tra le offerte più famose ce n’è una che è tra le più economiche del panorama della telefonia. Si tratta di offerta disponibile fino al 29 gennaio 2025 e che prevede minuti e SMS illimitati, con 100 giga di Internet a soli 5,99 euro al mese.

Un’altra tariffa interessante di ho.Mobile prevede invece minuti e SMS illimitati e 150 giga di Internet a 6,99 € al mese.

Infine, l’ultima contiene minuti e SMS illimitati, con 200 giga di Internet a soli 8,99 € al mese.

ho.Mobile propone agli utenti anche due offerte con la tecnologia 5G. La prima consiste in minuti e semi limitati, con 200 giga di 5G a 9,99 € al mese, mentre la seconda prevede sempre minuti SMS limitati, ma con 250 giga di Internet in 5G e il costo è di 11,99 € al mese.

Tutte le offerte appena descritte hanno un costo di attivazione di 2,99 € per tutti i clienti provenienti da Iliad e gli operatori telefonici virtuali, come CoopVoce, Poste Mobile, Kena Mobile e tanti altri, e un costo di attivazione di 29,99 € per tutti i clienti provenienti da dagli operatori telefonici tradizionali, come TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e anche Very Mobile.