Nel corso degli ultimi anni la presenza di colonnine di ricarica sull’intero territorio nazionale è aumentata considerevolmente. Un risultato raggiunto grazie al lavoro e agli investimenti di alcune aziende che hanno puntato sulla volontà di ottimizzare i servizi messi a disposizione di utenti che hanno deciso di acquistare un veicolo elettrico. Tra queste non possiamo di certo non citare la società del Gruppo Autostrade per l’Italia ben nota con il nome di Free to X.

Non a caso, infatti, Free to X è una realtà che ha lavorato su un progetto che ha previsto l’installazione di punti di ricarica presso oltre 100 aree di servizio autostradali. Una novità importante adesso arriva grazie ad un accordo sottoscritto tra Autostrade per l’Italia e la casa automobilistica Renault. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Free to X: i dettagli dell’accordo con Renault

Una partnership del tutto interessante e importante quella stretta da ASPI, attraverso Free to X, e il gruppo Renault con il marchio Mobilize. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi, il Gruppo Renault acquisirà una quota del capitale di Free to X, anche se per il momento non sono sono stati svelati i dettagli specifici.

L’accordo prevede che Autostrade per l’Italia mantenga il controllo delle infrastrutture di ricarica presenti sull’autostrada, ma non solo. Secondo quanto dichiarato dal CEO di Mobilize, Gianluca De Ficchy, l’avvio di tale partnership rappresenta un passo cruciale nella missione di supportare la transizione verso la mobilità sostenibile. Con Free To X, il marchio punta semplificare la vita degli utenti di veicoli elettrici, migliorando significativamente la rete di ricarica italiana.

Ci troviamo dunque davanti a due aziende che hanno deciso di collaborare al fine di migliorare i servizi offerti agli utenti ma non solo. Contribuire a sostenere lo sviluppo di una mobilità sostenibile è tra i loro obiettivi.