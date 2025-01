Corsair ha presentato il nuovo EX400U, un SSD portatile che combina tecnologia USB4 con un design ultra-compatto, delle dimensioni di un post-it. Questo dispositivo offre velocità di trasferimento elevate e una capacità generosa, posizionandosi come una soluzione ideale per professionisti e utenti sempre in movimento.

Prestazioni al top con USB4 con Corsair

L’EX400U sfrutta l’interfaccia USB4, che garantisce velocità di trasferimento fino a 3.800 MB/s, rendendolo uno degli SSD portatili più veloci sul mercato. Questa caratteristica lo rende perfetto per:

Editing di contenuti multimediali: trasferimento rapido di video 4K e file di grandi dimensioni.

Backup veloci: salvataggio sicuro di dati importanti in pochi secondi.

Gaming portatile: compatibilità con console e PC per archiviare giochi e avviarli rapidamente.

Grazie alla retrocompatibilità con USB 3.2 e USB-C, l’SSD può essere utilizzato su una vasta gamma di dispositivi, da laptop a console di gioco.

Uno dei punti di forza dell’EX400U è il suo design ultra-compatto, che lo rende facile da trasportare ovunque. Con un peso ridotto e una scocca robusta in alluminio, il dispositivo offre anche una buona resistenza a urti e graffi, garantendo protezione durante gli spostamenti. Le dimensioni ridotte non compromettono la capacità: il Corsair EX400U è disponibile in versioni da 1 TB, 2 TB e 4 TB, soddisfacendo le esigenze di spazio di diversi tipi di utenti.

Corsair ha integrato funzionalità di sicurezza avanzate, come la crittografia hardware AES a 256 bit, per proteggere i dati sensibili. Inoltre, l’SSD è compatibile con Windows, macOS e Linux, garantendo un’ampia flessibilità d’uso.

Il dispositivo include anche il software Corsair Toolbox, che consente di monitorare lo stato dell’SSD, aggiornare il firmware e gestire le funzioni di sicurezza.

L’EX400U sarà disponibile per l’acquisto entro la fine di gennaio 2025, con un prezzo di partenza stimato intorno ai 150 euro per la versione da 1 TB. I modelli con capacità maggiore avranno prezzi proporzionalmente più alti.